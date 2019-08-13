В Сигулде девятилетняя девочка обнаружила в своей квартире ужинающего чужака и вызвала полицию

Девочка сразу же выбежала на балкон и позвонила в полицию по номеру 110. На место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции Сигулдского края и задержали непрошеного гостя прямо в квартире.

Мужчина, в организме которого в тот момент находилось 1,94 промилле алкоголя, был доставлен в участок Госполиции.

Позднее выяснилось, что он 1957 года рождения, и в течение последних лет в поле зрения стражей порядка не попадал. Однако нужно отметить, что у него не было задекларированного места жительства.

Вещи из квартиры не пропали.

Выяснилось, что он мог проникнуть в чужую квартиру, так как не были закрыты входные двери.

Начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.

Принимая во внимание, что лицо напугало ребенка, полиция оценит, не усматривается ли в его действиях эмоциональное насилие над несовершеннолетней, за что ему может грозить предупреждение или штраф до 400 евро.