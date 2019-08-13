В Сигулде девятилетняя девочка обнаружила в своей квартире ужинающего чужака и вызвала полицию

В понедельник, 12 августа, в четыре часа дня девятилетняя девочка, находившаяся в квартире в многоквартирном доме в Сигулде одна, услышала, что кто-то зашел и ушел на кухню. Подумав, что домой пришел отец, она отправилась на кухню, однако увидела там совершенно незнакомого мужчину. Чужак с набитым ртом ел яичницу и сыр, которые достал из холодильника. Он так сильной увлекся едой, что не заметил, что обнаружен, сообщает Госполиция.
Девочка сразу же выбежала на балкон и позвонила в полицию по номеру 110. На место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции Сигулдского края и задержали непрошеного гостя прямо в квартире.
Мужчина, в организме которого в тот момент находилось 1,94 промилле алкоголя, был доставлен в участок Госполиции.
Позднее выяснилось, что он 1957 года рождения, и в течение последних лет в поле зрения стражей порядка не попадал. Однако нужно отметить, что у него не было задекларированного места жительства.
Вещи из квартиры не пропали.
Выяснилось, что он мог проникнуть в чужую квартиру, так как не были закрыты входные двери.
Начат уголовный процесс по факту кражи с проникновением. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет или кратковременное лишение свободы, или принудительные работы, или денежный штраф, с конфискацией имущества или без нее.
Принимая во внимание, что лицо напугало ребенка, полиция оценит, не усматривается ли в его действиях эмоциональное насилие над несовершеннолетней, за что ему может грозить предупреждение или штраф до 400 евро.
Полиция призывает жителей всегда заботиться о безопасности своего жилища и близких, закрывать входные двери и напоминать об этом своим детям. Кроме того, полиция рекомендует не оставлять ценные вещи, в том числе сумочки, кошельки и мобильные телефоны в прихожей. Если в доме находится большое количество наличных денег, драгоценности или другие особо ценные предметы, можно приобрести качественный сейф и прикрепить его к несущей стене дома.