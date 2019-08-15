Дело о пропавшей в Малайзии британке: девочка заблудилась и умерла от голода

Во вторник, 13 августа, труп Норы Квейрин был обнаружен примерно в 2,5 километрах от курорта Dusun Pantai Hill, где девочка отдыхала с семьей.

Полиция Малайзии не подозревает, что произошло похищение или убийство.

Как указал представитель местных стражей порядка Мохаммад Мат Юсоп, смерть девочки наступила от "внутреннего кровотечения от разрыва кишечника, который мог быть вызван длительным голодом и стрессом".

На ногах у девочки были синяки, однако ничего не указывало на то, что произошло насилие, похищение или убийство. Несмотря на это, следствие и проведение экспертиз продолжаются.

Нора пропала в ночь с 3 на 4 августа, а ее труп был обнаружен спустя десять дней. Полиция считает, что девочка скончалась за два или три дня до того, как ее нашли.

Ранее родители Норы были уверены в том, что их дочь не могла сама уйти из гостиницы. Они думали, что девочка была похищена. Однако местная полиция утверждает, что результаты вскрытия опровергают эту версию.

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В поисковой операции участвовало более 350 человек. В том числе полиция Великобритания, Франции и Ирландии. Мама Норы имеет ирландские и французские корни.