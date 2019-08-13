В джунглях Малайзии нашли человеческие останки: они могут принадлежать пропавшей британке

"На данный момент мы не можем на 100% утверждать, что это - Нора. Однако мы допускаем такую возможность", - сообщили в благотворительном фонде, который помогает семье пропавшей девушки.

На данный момент проводятся экспертизы, чтобы определить, кому принадлежат найденные человеческие останки.

15-летняя Нора загадочным образом исчезла из своего гостиничного номера в ночь на 4 августа. Органы власти Малайзии провели обширную поисковую операцию, в которой были задействованы кинологи и вертолеты.

Девушка страдает от редкого врожденного заболевания - голопрозэнцефалии. У пациентов с этим диагнозом наблюдаются нарушения в развитии. По этой причине родители Норы не верят, что девочка сама вышла из гостиницы и исчезла в неизвестном направлении.

В четверг, 8 августа, полиция записала голос матери и с помощью громкоговорителя передает его в лесу. Мама говорит:

"Нора, дорогая, я люблю тебя. Мама здесь".