В джунглях Малайзии нашли человеческие останки: они могут принадлежать пропавшей британке

4 августа в Малайзии без вести пропала 15-летняя гражданка Великобритании Нора Квейрин. В ходе расследования полиция нашла в джунглях человеческие останки. У стражей порядка есть основания пологать, что труп может принадлежать пропавшей девушке, сообщает CNN.
"На данный момент мы не можем на 100% утверждать, что это - Нора. Однако мы допускаем такую возможность", - сообщили в благотворительном фонде, который помогает семье пропавшей девушки.
На данный момент проводятся экспертизы, чтобы определить, кому принадлежат найденные человеческие останки.
15-летняя Нора загадочным образом исчезла из своего гостиничного номера в ночь на 4 августа. Органы власти Малайзии провели обширную поисковую операцию, в которой были задействованы кинологи и вертолеты.
Девушка страдает от редкого врожденного заболевания - голопрозэнцефалии. У пациентов с этим диагнозом наблюдаются нарушения в развитии. По этой причине родители Норы не верят, что девочка сама вышла из гостиницы и исчезла в неизвестном направлении.
В четверг, 8 августа, полиция записала голос матери и с помощью громкоговорителя передает его в лесу. Мама говорит:
"Нора, дорогая, я люблю тебя. Мама здесь".
Полиция начала допрашивать работников гостиницы, а также взялась за проверку педофилов и преступников в регионе.