Петравича: В ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную зарплату

В ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную заработную плату, и это означает также увеличение некоторых пособий, привязанных к этой сумме, заявила министр благосостояния Рамона Петравича в передаче "Утренняя панорама" на LTV.
По ее словам, согласно обещаниям правительства, в следующем году существенных налоговых изменений не ожидается, однако идут дискуссии о повышении минимальной заработной платы.
"Идут разговоры о повышении минимальной зарплаты, но это все же и позитивный момент, потому что, если минимальная зарплата повышается и в Литве, и в Эстонии, а у нас она самая низкая, то как долго мы можем ее замораживать и придерживаться уровня в 430 евро? Без сомнений, ее нужно будет поднимать. Это будет или в следующем году, или через год", - сказала Петравича.
Она подчеркнула, что, повышая минимальную зарплату, нужно повышать и необлагаемый налогом минимум. К тому же автоматически увеличатся пособия, размер которых привязан к минимальной зарплате. По словам Петравичи, повышение минимальной зарплаты затронет пособие опекунам, которое привязано к минимальной зарплате, пособие приемным семьям, а также пособие на усыновление, которое было введено с июля этого года.