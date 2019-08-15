Петравича: В ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную зарплату

"Идут разговоры о повышении минимальной зарплаты, но это все же и позитивный момент, потому что, если минимальная зарплата повышается и в Литве, и в Эстонии, а у нас она самая низкая, то как долго мы можем ее замораживать и придерживаться уровня в 430 евро? Без сомнений, ее нужно будет поднимать. Это будет или в следующем году, или через год", - сказала Петравича.