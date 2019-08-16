Самые одинокие знаки Зодиака
По знаку Зодиака можно многое узнать о психологии человека. Часто именно гороскоп подсказывает, где скрыты таланты каждого, в чем проявлются сильные качества, а в чем, наоборот, слабость и за какой путеводной звездой идти.
Сразу успокоим: попадание в список "самых одиноких знаков Зодиака" - это вовсе не венец безбрачия, предначертанный звездами и планетами человеку только потому, что он родился под определенным созвездием. Этот перечень составлен астрологами на основании психологических особенностей типичных представителей того или иного знака и призван, напротив, помочь им решить проблему одиночества.
Никакие зодиакальные черты не могут лишить человека права на счастье. Итак, кто же чаще борется с одиночеством, согласно гороскопу?
Скорпион
На одиночку типичный Скорпион не похож: у этих людей магнетическая харизма, вокруг них много поклонников или поклонниц, к ним тянутся сослуживцы, они могут становиться звездами вечеринок, среди них - роковые красавицы и красавцы. Однако при этом
Скорпионам часто не с кем поговорить по душам. У них непростой характер, иногда они отталкивают от себя достойных людей, попросту не рассмотрев их.
Поэтому Скорпионам важно формировать свою личность в гармонии, чтобы сглаживать острые углы и привлекать в жизнь больше оптимизма и меньше драмы.
Лев
Схожая со Скорпионом проблема подстерегает и Львов: иногда в их "свите" просто нет человека, готового разделить со Львом и горе, и радость. Пока царь зверей на высоте - рядом и почитатели, и поклонники, и завистники, маскирующиеся под хороших приятелей.
Но как только Льву требуется поддержка, опора, когда он нуждается в дружеском плече или задумывается о создании семейного гнездышка - вокруг не остается ни души.
Чтобы не превратиться в волка-одиночку, Львам стоит более внимательно относиться к кругу близких людей, не торопясь вписывать в него посторонних, и ценя тех, кто был рядом в трудный час.
Козерог
Упорство представителей этого знака Зодиака не знает границ, а еще они достаточно амбициозны, поэтому часто именно Козероги, несмотря на любые преграды, идут вверх по карьерной лестнице, добиваются высот в бизнесе, устраивая свою жизнь. Однако во всем нужна гармония:
если плевать на отношения с людьми, не уделять должного внимания любовной сфере и поддержке дружеских связей, те постепенно можно занять в жизни слишком отдаленное место.
Кроме того, Козерогам просто необходимо иногда отдыхать в компании, не думая о завтрашнем дне.
Овен
Рожденные под этим знаком Зодиака - люди честные до прямоты, они могут без прикрас высказать правду в лицо собеседнику, не считаясь с его чувствами. Из-за этого порой Овны зарабатывают славу людей, которые за словом в карман не полезут, хотя именно к словам Овнов многим стоило бы прислушаться. Но речь не о них - что самим Овнам делать, если люди не торопятся идти на сближение, а партнеры с сайта знакомств - на второе свидание?
Путь к счастью у Овнов лежит через работу над манерой общения. Более мягкую критику окружающие принимают охотнее, а на романтической встрече лучше обойтись и вовсе без нее.
Водолей
Замыкает нашу пятерку одиночек Водолей. Представители этого знака Зодиака, в отличие от многих, от своего уединения не страдают, а наслаждаются им. Водолеи - люди увлекающиеся, среди них много исследователей, творческих натур, которым порой нужно остаться наедине со своими идеями или изобретениями. Однако и Водолеям хочется тепла и счастья.
Им астрологи советуют искать родственную душу по интересам и склонностям, чтобы партнер мог оценить устремления Водолеев и поддержать их.
Подготовлено по материалам dailyhoro.ru.