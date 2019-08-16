Самые одинокие знаки Зодиака

Сразу успокоим: попадание в список "самых одиноких знаков Зодиака" - это вовсе не венец безбрачия, предначертанный звездами и планетами человеку только потому, что он родился под определенным созвездием. Этот перечень составлен астрологами на основании психологических особенностей типичных представителей того или иного знака и призван, напротив, помочь им решить проблему одиночества.

Никакие зодиакальные черты не могут лишить человека права на счастье. Итак, кто же чаще борется с одиночеством, согласно гороскопу?

Скорпион

На одиночку типичный Скорпион не похож: у этих людей магнетическая харизма, вокруг них много поклонников или поклонниц, к ним тянутся сослуживцы, они могут становиться звездами вечеринок, среди них - роковые красавицы и красавцы. Однако при этом

Скорпионам часто не с кем поговорить по душам. У них непростой характер, иногда они отталкивают от себя достойных людей, попросту не рассмотрев их.

Поэтому Скорпионам важно формировать свою личность в гармонии, чтобы сглаживать острые углы и привлекать в жизнь больше оптимизма и меньше драмы.

Лев

Схожая со Скорпионом проблема подстерегает и Львов: иногда в их "свите" просто нет человека, готового разделить со Львом и горе, и радость. Пока царь зверей на высоте - рядом и почитатели, и поклонники, и завистники, маскирующиеся под хороших приятелей.

Но как только Льву требуется поддержка, опора, когда он нуждается в дружеском плече или задумывается о создании семейного гнездышка - вокруг не остается ни души.

Чтобы не превратиться в волка-одиночку, Львам стоит более внимательно относиться к кругу близких людей, не торопясь вписывать в него посторонних, и ценя тех, кто был рядом в трудный час.

Козерог

Упорство представителей этого знака Зодиака не знает границ, а еще они достаточно амбициозны, поэтому часто именно Козероги, несмотря на любые преграды, идут вверх по карьерной лестнице, добиваются высот в бизнесе, устраивая свою жизнь. Однако во всем нужна гармония:

если плевать на отношения с людьми, не уделять должного внимания любовной сфере и поддержке дружеских связей, те постепенно можно занять в жизни слишком отдаленное место.

Кроме того, Козерогам просто необходимо иногда отдыхать в компании, не думая о завтрашнем дне.

Овен

Рожденные под этим знаком Зодиака - люди честные до прямоты, они могут без прикрас высказать правду в лицо собеседнику, не считаясь с его чувствами. Из-за этого порой Овны зарабатывают славу людей, которые за словом в карман не полезут, хотя именно к словам Овнов многим стоило бы прислушаться. Но речь не о них - что самим Овнам делать, если люди не торопятся идти на сближение, а партнеры с сайта знакомств - на второе свидание?

Путь к счастью у Овнов лежит через работу над манерой общения. Более мягкую критику окружающие принимают охотнее, а на романтической встрече лучше обойтись и вовсе без нее.

Водолей

Замыкает нашу пятерку одиночек Водолей. Представители этого знака Зодиака, в отличие от многих, от своего уединения не страдают, а наслаждаются им. Водолеи - люди увлекающиеся, среди них много исследователей, творческих натур, которым порой нужно остаться наедине со своими идеями или изобретениями. Однако и Водолеям хочется тепла и счастья.

Им астрологи советуют искать родственную душу по интересам и склонностям, чтобы партнер мог оценить устремления Водолеев и поддержать их.