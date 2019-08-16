Читательница возмущена: почему, идя на работу, нужно смотреть на пропаганду вегантства?

Не понимаю, почему мне, по пути на работу, в принудительном порядке нужно смотреть на призывы веганов не есть мясо? Я никому не навязываю свое питание, пишет читательница.

Она также иронично добавила: пусть авторы этого призыва покажут хоть одну свинью, с которой они дружат.

Как заметила читательница, призывы написаны в нескольких местах.

Представитель Рижской муниципальной полиции Томс Садовскис рассказал порталу TVNET, что в законодательстве за рисование мелком на земле нет уголовной ответственности, если только в это же время не нарушались другие правила.

А именно: рисунок мелом не считается порчей строений, если после первого дождя рисунок пропадает.

Однако нужно принимать во внимание, что штраф можно применить за содержание написанного. Например, если написаны ругательства, то это можно классифицировать как мелкое хулиганство. Но в случае, если рисунок содержит, например, призыв к разжиганию ненависти, то это уже может грозить уголовным процессом.