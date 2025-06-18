Эвакуация граждан стран Балтии из Израиля координируется через чат WhatsApp

Израильская операция, по его словам, готовилась долгое время. Гроза сравнил ее с операциями, которые Украина проводит на территории России. Так называемый "Железный купол" защищает от более примитивных ракет, однако для отражения баллистических ракет требуются более сложные системы противоракетной обороны, которые тоже не являются полностью надежными.

Сами израильтяне не драматизируют происходящее, так как привыкли к подобным обстоятельствам, тогда как иностранцы обеспокоены.

Как сообщалось ранее, для эвакуации подданных Латвии из Израиля Министерство иностранных дел в среду, 18 июня, организует вылет из Иордании словацким военным рейсом, свидетельствует сообщение МИД в соцсетях.

Министерство призывает подданных Латвии, желающих вылететь этим рейсом из Иордании, срочно связаться с МИД по телефону 26337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.

МИД Латвии тесно сотрудничает с Литвой и другими государствами ЕС. Во вторник из Тель-Авива в Иорданию выехали 11 латвийских граждан, чтобы вечером тем же днем вылететь из Иордании в Вильнюс на эвакуационном рейсе, организованном Литвой.

Эвакуация по воздуху невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и соседних странах. Региональные рейсы приостановлены, в том числе в Ираке, Иране, Ливане и Сирии.