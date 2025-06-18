Эвакуация граждан стран Балтии из Израиля координируется через чат WhatsApp

Эвакуация жителей стран Балтии из Израиля координируется странами Европейского союза (ЕС) через WhatsApp, сообщил в интервью программе Латвийского телевидения Rīta panorāma посол Латвии в Израиле Айварс Гроза.
Он рассказал, что посольство очень быстро включилось в процесс организации эвакуации латвийцев из Израиля.
"У нас есть совместная группа в WhatsApp, где мы обмениваемся информацией, например, по эвакуационным рейсам", - рассказал посол. По его словам, был создан очень эффективный механизм сотрудничества, наглядно демонстрирующий преимущества членства в ЕС. Если у Латвии ограниченные ресурсы, то помощь можно обеспечить благодаря поддержке других стран.
Координация осуществляется в чате WhatsApp, где быстро появляется информация о предложениях эвакуационных рейсов, о чем затем можно оперативно информировать Министерство иностранных дел (МИД) и принимать соответствующие решения. "Фактически все происходит в чате - без каких-либо формальных нот и телефонных звонков", - отметил Гроза.
По его словам, накануне из Израиля выехали 11 человек, сегодня уедут еще 20. В консульскую службу пока обратились около 60 граждан, включая граждан с двойным гражданством, которые в основном постоянно проживают в Израиле.
Гроза подчеркнул, что нынешняя ситуация уникальна, поскольку по территории Израиля наносятся удары баллистическими ракетами. Это было неожиданно и принесло разрушения.
Израильская операция, по его словам, готовилась долгое время. Гроза сравнил ее с операциями, которые Украина проводит на территории России. Так называемый "Железный купол" защищает от более примитивных ракет, однако для отражения баллистических ракет требуются более сложные системы противоракетной обороны, которые тоже не являются полностью надежными.
Сами израильтяне не драматизируют происходящее, так как привыкли к подобным обстоятельствам, тогда как иностранцы обеспокоены.
Как сообщалось ранее, для эвакуации подданных Латвии из Израиля Министерство иностранных дел в среду, 18 июня, организует вылет из Иордании словацким военным рейсом, свидетельствует сообщение МИД в соцсетях.
Министерство призывает подданных Латвии, желающих вылететь этим рейсом из Иордании, срочно связаться с МИД по телефону 26337711 или по электронной почте palidziba@mfa.gov.lv.
МИД Латвии тесно сотрудничает с Литвой и другими государствами ЕС. Во вторник из Тель-Авива в Иорданию выехали 11 латвийских граждан, чтобы вечером тем же днем вылететь из Иордании в Вильнюс на эвакуационном рейсе, организованном Литвой.
Эвакуация по воздуху невозможна из-за закрытого воздушного пространства в Израиле и соседних странах. Региональные рейсы приостановлены, в том числе в Ираке, Иране, Ливане и Сирии.
На данный момент выезд из Израиля возможен в Египет через пограничный пункт Табы и в Иорданию через пограничные пункты Allenby Bridge (открыт с 9:00 до 14:00), Jordan River (открыт с 9:00 до 16:00) и Yitzhak Rabin (открыт с 8:00 до 20:00).
МИД подчеркивает, что перемещение по территории Израиля в настоящее время опасно, так как атаки со стороны Ирана могут быть внезапными и массовыми. Поэтому важно находиться рядом с бомбоубежищами и следовать указаниям властей. МИД напоминает, что возможности выезда из Израиля постоянно меняются, и призывает поддерживать контакт с консульским департаментом.
В понедельник вечером МИД сообщил, что с момента эскалации ситуации в Ближневосточном регионе в консульский реестр МИД поступили сведения о 65 подданных Латвии в Израиле и трех подданных в Иране.
В Израиле введено чрезвычайное положение и до дальнейших указаний закрыты все официальные учреждения, в том числе посольство Латвии. При этом дипломаты продолжают работу.
Согласно официальным данным, в Израиле находятся 6062, а в Иране - трое подданных Латвии.
Как сообщалось, в пятницу, 13 июня, Израиль начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран отвечает ракетными ударами по Израилю. Значительная часть иранских ракет сбита системами противовоздушной обороны, однако несбитые ракеты и обломки сбитых ракет нанесли разрушения.
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