Израиль и Иран продолжают наносить взаимные удары

Иранская пресса сообщает, что был нанесен удар по ракетному заводу недалеко от Тегерана, израильские авиаудары также затронули военный университет имама Хусейна на восточной окраине Тегерана.

В этом университете готовят кадры для Корпуса стражей исламской революции.

Израильская авиация в последние часы нанесла еще несколько ударов по целям в районе Тегерана.

Армия Израиля объявила о начале новой волны ударов около четырех часов ночи по местному времени. До этого она распространила предупреждение об эвакуации населения из района на юго-западе Тегерана.

Местная пресса пишет, что израильские самолеты атакуют ракетный завод на военной базе Ходжир, по которой удары уже наносились в октябре прошлого года.

Израильские силы обороны ночью заявили, что Иран за час произвел два удара, выпустив около 25 ракет. Израильские медики сообщили прессе, что вызовов по поводу раненых не поступало.

Израиль в пятницу, 13 июня, начал военную операцию, нанеся удары по ядерным объектам Ирана и другим военным целям, на что Иран отвечает ракетными ударами по Израилю. Взаимные атаки продолжаются уже шестой день.

Галерея: Израиль и Иран продолжают взаимные удары