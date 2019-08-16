"Фракция независимых депутатов" поддержит Бурова на выборах мэра Риги

Таким образом, сейчас у Бурова есть 18 гарантированных голосов, потому что вместе с ФНД обещали голосовать и три депутата блока "Риге". Тем временем партия "Согласие" еще не подписала коалиционный договор с ЧСР. Если это произойдет, у Бурова будет 35 голосов, что обеспечит ему кресло мэра.

По словам Петрова, он вместе с руководителем депутатского блока "Риге" Оскаром Путниньшем встретился с Буровым и руководителем фракции ЧСР Вячеславом Степаненко. В ходе переговоров Петров и Путниньш получили поддержку своей программы, предполагающей увеличение пособия при рождении ребенка и другие пункты.

Петров указал, что второй кандидат на пост мэра с ФНД встретиться не пытался.

Говоря о требованиях "Согласия" в отношении постов вице-мэров, Петров высказал готовность поддержать кандидатуру руководителя фракции "Согласия" Анны Владовой, однако его мнение о кандидатуре Сандиса Бергманиса не изменилось, его ФНД не поддержит.

По словам Бурова, сейчас он уверен в поддержке 35 депутатов, потому что коалиционный договор с "Согласием" уже согласован с председателем партии Нилом Ушаковым и руководителем фракции Анной Владовой.

"Я рассчитываю на голоса "Согласия", ФНД и блока "Риге"", - сказал Буров.

Говоря о сотрудничестве с депутатами ФНД и блока "Риге", он заявил, что включенные в программу депутатов пункты не идут вразрез с планами ЧСР, и работа над их воплощением в жизнь начнется сразу после выборов. Также политик заявил, что все еще готов к конструктивному сотрудничеству с партиями оппозиции.

Заседание, на котором пройдут выборы мэра Риги, произойдет в понедельник, 19 августа, в 10 часов.