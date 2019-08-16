Посадившие самолет на поле в Подмосковье пилоты стали Героями России

Президент России Владимир Путин наградил посадивших на кукурузное поле самолет "Уральских авиалиний" Airbus-321 пилотов Дамира Юсупова и Георгия Мурзина. Лидер РФ присвоил им звания Героев России, Путин также наградил остальных членов экипажа орденами Мужества. Об этом пишет "Интерфакс".
"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент России во время открытия совещание с постоянными членами Совбеза РФ.
"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - подчеркнул Путин.
Президент России выразил надежду в том, что такие случаи больше не повторятся.
"Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной", - отметил Путин.
Напомним, пассажирский самолет Airbus А-321 компании "Уральские авиалинии" в аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку после вылета из Москвы. На борту самолета находились 233 человека - 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Посадка была совершена на кукурузном поле около деревни Рыбаки, которая расположена на расстоянии менее километра от взлетной полосы аэропорта. Лайнер приземлялся с убранным шасси.