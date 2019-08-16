Посадившие самолет на поле в Подмосковье пилоты стали Героями России

"Мною подписан указ о награждении экипажа воздушного судна, которое, как известно, произвело внештатную посадку, жесткую, в аэропорту Жуковского", - сказал президент России во время открытия совещание с постоянными членами Совбеза РФ.

"Командир воздушного судна и второй пилот награждены званиями Героев Российской Федерации, все остальные члены экипажа - орденами Мужества", - подчеркнул Путин.

Президент России выразил надежду в том, что такие случаи больше не повторятся.

"Но качество подготовки летного состава этой компании можно считать удовлетворительной", - отметил Путин.

Напомним, пассажирский самолет Airbus А-321 компании "Уральские авиалинии" в аэропорту Жуковский совершил экстренную посадку после вылета из Москвы. На борту самолета находились 233 человека - 226 пассажиров и семь членов экипажа.