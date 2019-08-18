Названы крупнейшие и наименьшие самоуправления Латвии после реформы

Самым большим административным центром будет Рига (632 614 жителей), далее следует Даугавпилс (82 604 жителей), на третьем месте - Лиепая (68 945 жителей).

После новой реформы самыми маленькими административными центрами станут Улброка (2 760 жителей), Валка (4 573 жителей) и Кекава (5 134 жителей).

В Курземе самыми большими центрами муниципалитетов будет Лиепая, Вентспилс (более 34 000 жителей) и Кулдига (10 497 жителей). Самыми маленькими административными центрами будут Талси (9 126) и Салдус (9 937 жителей)

В Земгале самым большим административным центром станет Елгава (56 000 жителей), Екабпилс (22 076 жителей) и Тукумс (17 000). Самые маленькие административные центры - Айзкраукле (7 000 жителей), Бауска (8 405 жителей) и Добеле (8 995).

В Латгале самым большим административным центром должен стать Даугавпилс. Далее следует Резекне (27 820 жителей) и Лудза (7 777 жителей). Прейли (6 340 жителей) и Ливани (7 203) будут самыми маленькими.

Юрмала (49 325 жителей) станет самым большим административным центром в Видземе. Далее следуют Огре (23 232 жителей) и Валмиера (23 125 жителей). Самыми маленькими будут Улброка, Валка и Кекава.

К концептуальном отчете указано, что центрами областей были выбраны центры развития национального или регионального значения. В случае, если в объединенном регионе такого центра нет, то административным центром выбирали область, в которой живет больше всего человек. Тем не менее, в докладе говорится, что в случае обоснованного предложения, муниципалитеты будут иметь право подать предложение об изменении местоположения административного центра.