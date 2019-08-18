Вс, 18.08.2019
Чековая лотерея вовлекла в борьбу самих жителей, так как не секрет, что часто чеки не выдают, так как покупатели их не просят. Сейчас же мне самой приходилось сталкиваться с тем, что кто-то просит у продавцов чеки других покупателей. Даце Пелека, зам. гендиректора СГД

В Балтийском море пропал мужчина, который отправился на каяке на остров Роню

ФОТО: Valsts policija

Госполиция просит у жителей помощи в поисках Айгиса Аудерса 1960 года рождения. 16 августа он отправился на каяке с Колки на остров Роню и пропал без вести.

Как сообщила агентству LETA представитель Госполиции Гита Гжибовска, мужчина отчалил от Колки примерно в 8 утра, а после 11:00 с ним больше нельзя было связаться. Согласно информации, которая находится в распоряжении полиции, он планировал после острова Роню отправиться дальше на острова Абрука и Саарема.

На Аудрерсе была серо-черная куртка, черный спасательный жилет, на голове была черного или песочного цвета кепка с длинной пришитой стороной. Длина каяка составляет 4 метра, он зелено-серого цвета с разноцветными наклейками.

Полиция призывает отозваться всех, кто знает возможное местонахождение пропавшего мужчины или видел подходящий под описание каяк, позвонив по номерам телефонов 63 202 700 и 110.

В поисках этого мужчины уже два дня задействованы ресурсы армии. 

Национальные вооруженные силы напоминают, что шанс благополучного исхода увеличивает своевременное оповещение и использование личных спасательных средств. Если произошла беда в море, то немедленно звоните в MRCC Rīga по номеру 115.

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