Фото: Похорошевшая Божена Рынска показала, как проводит лето в Юрмале

Ранее Божена Рынска поделилась результатами пластики лица . Женщина избавилась от ненавистных брылей. Теперь она приехала в Юрмалу вместе со своей собакой - вельш-коргом Люсик. Вечером она посетила фестиваль классической музыки Riga Jurmala.

"Это одна из моих любимых фотографий Игоря. Юрмала. Конец лета. С любимой породой (Игорь любил джек-расселлов). Красивый, любящий меня Игорь. В это время у нас очередное ЭКО, а вечерами гуляем. Никакой депрессии и в помине не было у Игоря. Наслаждались любовью друг к другу. Развод официальный планировался уже тогда. Никто и представить не мог, что развод будет стоить Игорю жизни", - подписала фотографию Рынска.