Фото: Похорошевшая Божена Рынска показала, как проводит лето в Юрмале

Последние дни лета это классические концерты вечером #rigajurmalamusicfestival , а с днём пляж с Люсиком на стыке реки и моря. #коргиЛюсик #cardiganwelshcorgi

A post shared by Bozhena Rynska (Malashenko) (@bozhenarynska) on Aug 19, 2019 at 12:18am PDT