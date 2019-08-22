Загадка Андрейосты, или Что станет с национальным достоянием?

Она утверждает, что в будущем поток туристов увеличится еще больше, и что центральными точками будут не только старые, узнаваемые адреса и места, но и новые районы, которые могут предложить аутентичные природные места и чистый пляж. Если меры предосторожности не будут приняты вовремя, они будут загрязнены и быстро потеряют свою магию.

Чем вызвана нынешняя волна туризма? В основном это связано с бюджетными авиакомпаниями, которые предоставляют всем желающим возможность дешево путешествовать по всем уголкам мира. Это означает, что в ближайшее время туристические направления будут "изнашиваться" еще интенсивнее, а потенциальные районы экотуризма должны заранее подготовиться к массовому наплыву путешественников. Должны ли и мы учитывать данные аспекты? Да, оказывается, за это приходится расплачиваться.

Фишка думы Андрейосты

Не думаю, что есть необходимость прибавлять цифры, показывающие рост массового туризма в постсоветских странах после падения стены. Включая Латвию. Об этом феномене польская, чешская и венгерская пресса пишут как положительно, так и немного нервно. Мы продолжаем радоваться тому, что гости приезжают к нам и что страна может зарабатывать за их счет. Все равно как!

Конечно, мы удивляемся писающим у памятников, пловцам в фонтанах и валяющемуся по Старому городу и Юрмале мусору. Однако пока что эти нарушения не кажутся такими драматичными, чтобы переживать о них на каталонском, римском или венецианском уровне.

Чтобы разобраться в этом вопросе, я предлагаю вам взглянуть на повседневную жизнь вымышленного местного самоуправления Латвии, которое очень стремится зарабатывать деньги за счет туристов. Давайте назовем этот край Андрейоста и представим, что он находится у моря. В бывшем СССР закрытая территория, где когда-то находились советские ракетные части, и поэтому доступ к массовому туризму был закрыт почти на 50 лет. Именно здесь можно найти самые чистые пляжи в Европе и почти нетронутые дюнные леса с земляникой, грибами и цветущим вереском.

Так что речь идет не о самом городе Андрейоста, который является центром края, а о его пригородах, которые рассыпались вдоль моря. Место, которое могло бы зарабатывать развитием продуманного экотуризма, поскольку у такого вида досуга есть будущее и в нашей собственной Латвии.

Андрейоста - это аккуратный промышленный город у моря, который стремится стать развитым летним курортом. Большинство объектов недвижимости здесь покупают богатые отдыхающие, поэтому кафе и рестораны зимой закрыты. Здесь никто не задумывается о сложном зимнем туристическом проекте. А точнее, не знаю, что это вообще возможно.