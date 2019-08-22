Чт, 22.08.2019
Говоря о войне, мы можем различить две фазы - активную и пассивную. На первом этапе происходят активные военные действия, а на втором - возникают вопросы, которые касаются каждого павшего в отдельности, а именно, идентификация, эксгумация и захоронение. К сожалению, война в Латвии еще не закончена; в некотором смысле, наша страна застряла в этой второй фазе. Основатель Leģenda Талис Эшмит

Загадка Андрейосты, или Что станет с национальным достоянием?

ФОТО: Lita Krone/LETA

Одна часть имен и названий в этой статье являются вымышленными. Правда только в сути проблемы, которая заключается в отношении использования национального богатства нашей страны, в соответствии с устаревшей схемой бизнес-логики. Когда слишком много цифр, фактов и фамилий, читатель часто не в состоянии самостоятельно разобраться в проблеме. Поэтому я решила описать события за рубежом в документальной форме, а местные - в символической. Тем не менее, основной вопрос статьи остается прежним: можем ли мы и умеем ли использовать наше национальное богатство - песчаные пляжи Балтийского моря - с умом.

Ужасные туристы

Этим летом в медийное пространство появилась информация о том, как популярные туристические направления постепенно закрываются для туристов. Хорватия, Италия, Испания хотят ограничить количество посетителей своих великолепных пляжей и городов, потому что те пренебрегают природой и окружающей средой, нанося им урон и причиняя вред. Например, недавно можно было прочитать о том, что в Венеции туристы из Берлина были оштрафованы на 950 евро за то, что при помощи портативной плитки решили приготовить кофе на набережной у моста Риальто. "Наш город всегда будет открыт для всех, кто хочет посетить его, но в то же время мы будем непримиримы к тем, кто будет нарушать правила поведения в Венеции", - сказал мэр Венеции Луиджи Бруньяро.

Итальянцы давно жалуются на грубость и небрежность туристов по отношению к природе, зданиям и окружающей среде. Подобно тому, как мы в Риге возмущены традицией иностранцев помочиться у Памятника Свободы в центре Риги. Поэтому инцидент широко обсуждался на местном городском портале и в средствах массовой информации. Слишком долго венецианцы терпели бесстыдство туристов, в результате чего, с первого мая прибывающим запрещено устраивать спонтанные пикники в городе. Нельзя больше наслаждаться лимонадом и кофе на лестнице, купаться в каналах, стирать одежду в знаменитых фонтанах, ходить по улицам с обнаженной грудью (мужчинам!), без одежды или купальных костюмов. За нарушения придется платить штраф, смириться с депортацией и считаться с тем, что о подобных деяниях будет сообщено в посольство или консульство соответствующей страны.

Загрязнение, очереди и конфликты с местным населением также раздражают жителей Барселоны. Здание Антонио Гауди, загрязненное едой и мусором, вызвало большую нетерпимость к посетителям, которые не умеют себя вести. В центре Дубровника недавно актуализировали поправки к закону отказывать во въезде более чем 4000 посетителям в день (пассажирам круиза). Венеция готовится к аналогичным акциям на Пасху в следующем году. Рим будет по-прежнему подвергать суровому наказанию за купание в знаменитых фонтанах, за сидение и пикники на Испанской лестнице.

Испанская мраморная лестница - одно из чудес римской архитектуры. Трапеза и отдых на этой лестнице, которую трудно чистить и обслуживать, теперь обойдется вам в 400 евро. А все дело в том, что лестница постепенно потеряла свой первоначальный цвет из-за загрязнения воздуха и пятен от кофе, вина и жевательной резинки.

Подобные проблемы начинает решать столица Дании - Копенгаген, которая больше не выдерживает нашествия туристов. Амстердам делает то же самое. Все это означает, что приглашение "туристы любой ценой" больше не работает. "Красивые и привлекательные районы должны предвидеть будущие проблемы и своевременно планировать разумную и подходящую среду для потока туристов", - говорит Вибеке Колба, профессор истории в Университете Лунда, которая ежедневно занимается вопросами туризма.

Она утверждает, что в будущем поток туристов увеличится еще больше, и что центральными точками будут не только старые, узнаваемые адреса и места, но и новые районы, которые могут предложить аутентичные природные места и чистый пляж. Если меры предосторожности не будут приняты вовремя, они будут загрязнены и быстро потеряют свою магию. 

Чем вызвана нынешняя волна туризма? В основном это связано с бюджетными авиакомпаниями, которые предоставляют всем желающим возможность дешево путешествовать по всем уголкам мира. Это означает, что в ближайшее время туристические направления будут "изнашиваться" еще интенсивнее, а потенциальные районы экотуризма должны заранее подготовиться к массовому наплыву путешественников. Должны ли и мы учитывать данные аспекты? Да, оказывается, за это приходится расплачиваться.

Фишка думы Андрейосты 

Не думаю, что есть необходимость прибавлять цифры, показывающие рост массового туризма в постсоветских странах после падения стены. Включая Латвию. Об этом феномене польская, чешская и венгерская пресса пишут как положительно, так и немного нервно. Мы продолжаем радоваться тому, что гости приезжают к нам и что страна может зарабатывать за их счет. Все равно как!

Конечно, мы удивляемся писающим у памятников, пловцам в фонтанах и валяющемуся по Старому городу и Юрмале мусору. Однако пока что эти нарушения не кажутся такими драматичными, чтобы переживать о них на каталонском, римском или венецианском уровне.

Чтобы разобраться в этом вопросе, я предлагаю вам взглянуть на повседневную жизнь вымышленного местного самоуправления Латвии, которое очень стремится зарабатывать деньги за счет туристов. Давайте назовем этот край Андрейоста и представим, что он находится у моря. В бывшем СССР закрытая территория, где когда-то находились советские ракетные части, и поэтому доступ к массовому туризму был закрыт почти на 50 лет. Именно здесь можно найти самые чистые пляжи в Европе и почти нетронутые дюнные леса с земляникой, грибами и цветущим вереском.

Так что речь идет не о самом городе Андрейоста, который является центром края, а о его пригородах, которые рассыпались вдоль моря. Место, которое могло бы зарабатывать развитием продуманного экотуризма, поскольку у такого вида досуга есть будущее и в нашей собственной Латвии.

Андрейоста - это аккуратный промышленный город у моря, который стремится стать развитым летним курортом. Большинство объектов недвижимости здесь покупают богатые отдыхающие, поэтому кафе и рестораны зимой закрыты. Здесь никто не задумывается о сложном зимнем туристическом проекте. А точнее, не знаю, что это вообще возможно.

Крупнейшим налогоплательщиком центра являются провинциальные города, куда постепенно возвращаются уехавшие когда-то за границу рабочие, чтобы расширить сельское хозяйство и животноводство. У них это получается и они платят Андрейосте налоги, которые затем превращаются в новые гостиницы или в любые другие объекты, необходимые туристическому центру. Здесь нет стратегического и перспективного плана развития. Власть здесь живет по старому и проверенному принципу, который можно уместить в двух предположениях: а) мне на жизнь хватит, б) после меня хоть потоп. Само собой, руководство Андрейоста понимает только старый стиль продаж и эксплуатации. Чем "жирнее" плательщик, тем больше ему нужно продать.

Неважно, что именно покупатель планирует тут делать. Если кто-то хочет загрязнить сельскую местность, но готов хорошо заплатить - не стоит возражать. Любой, кто платит, может делать все: устроить ралли в дюнах, сыграть свадьбу с поеданием крабов или блинов в заповеднике или использовать тракторы, чтобы ежедневно доставлять рыбацкие лодки через дюны. Вы говорите, что это загрязняет окружающую среду, топливо протекает, а шины размалывают чувствительную прибрежную флору и фауну? Было бы логично построить лодочный причал для местных рыболовов, где они когда-то были. Но тогда придется тратить деньги на его создание. Чтобы ничего не делать, всегда можно найти объяснение своей лени и скупости: а) слишком сильные волны, б) отсутствие возможности охраны, в) возможно, больше никто в море не поплывет и т.д.

Лучше эксплуатировать дюны и пляж, ведь природа не голосует на выборах и громко не возражает.

Вот почему местные рыбаки-любители (а по совместительству и избиратели) по благословению Андрейосты каждый день возят свою старую лодку зеленым трактором через дюну. Два раза в день - туда и обратно. Вы скажите, что это варварство и вредит экологии? Да, это так. (...)

Пляжи - наше национальное богатство

Да, у нас в Латвии нет нефти и газа. Мы не можем установить нефтяные вышки на лугах и делать "черный суп" из небольших речных русел. От таких бизнес-ужасов мы защищены. 

Так каковы наши национальные сокровища и полезные ископаемые? Это наша природа, ее красивые пейзажи и эксклюзивные пляжи. Черные аисты и тишина лесов. Вполне возможно, что практика эксплуатации пляжей уже давно достигла критической точки и уже не является просто проблемой городского бизнеса, а нашей общей заботой. В то время как венецианцы и римляне прилагают все усилия, чтобы исправить проблемы индустрии туризма, мы без всякой критики пытаемся повторить их ошибки. Вполне возможно, что на охоте за высокой прибылью, мы потеряем наши национальные сокровища.

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