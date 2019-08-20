Вт, 20.08.2019
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В правление Рижского порта выбраны Буров и Бергманис

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Мэр Риги Олег Буров и вице-мэр Вадим Баранник.

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня, 20 августа, на внеочередном заседании Рижской думы в правление Рижского свободного порта выбраны мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР) и депутат Сандрис Бергманис (ЧСР).

За их назначение проголосовали 35 депутатов, а оппозиция остро критиковала изменения в составе правления.

Изменения в правлении порта нужны были потому, что с избранием в Европарламент должности оставили Нил Ушаков ("Согласие") и Андрис Америкс (ЧСР).

В правление порта входят восемь человек - четыре представителя самоуправления и четыре представителя правительства.

Рижскую думу в правлении порта теперь представляют Буров, Бергманис, независимый депутат Вадим Бараник и Михаил Каменецкий из "Согласия".

Кабинет министров представляют Байба Бане, Джинета Иннуса, Павел Ребенок и депутат Рижской думы Виестур Зепс.

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