В правление Рижского порта выбраны Буров и Бергманис

За их назначение проголосовали 35 депутатов, а оппозиция остро критиковала изменения в составе правления.

Изменения в правлении порта нужны были потому, что с избранием в Европарламент должности оставили Нил Ушаков ("Согласие") и Андрис Америкс (ЧСР).

В правление порта входят восемь человек - четыре представителя самоуправления и четыре представителя правительства.

Рижскую думу в правлении порта теперь представляют Буров, Бергманис, независимый депутат Вадим Бараник и Михаил Каменецкий из "Согласия".

Bergmanis un profesionalitāte: https://t.co/kGOhpL2H1f un citāta autors Petrovs https://t.co/4Rnu2kygyu — Sanita Jemberga (@jemberga) August 20, 2019