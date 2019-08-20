В правление Рижского порта выбраны Буров и Бергманис

Сегодня, 20 августа, на внеочередном заседании Рижской думы в правление Рижского свободного порта выбраны мэр Риги Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР) и депутат Сандрис Бергманис (ЧСР).
За их назначение проголосовали 35 депутатов, а оппозиция остро критиковала изменения в составе правления.
Изменения в правлении порта нужны были потому, что с избранием в Европарламент должности оставили Нил Ушаков ("Согласие") и Андрис Америкс (ЧСР).
В правление порта входят восемь человек - четыре представителя самоуправления и четыре представителя правительства.
Рижскую думу в правлении порта теперь представляют Буров, Бергманис, независимый депутат Вадим Бараник и Михаил Каменецкий из "Согласия".
Bergmanis un profesionalitāte: https://t.co/kGOhpL2H1f un citāta autors Petrovs https://t.co/4Rnu2kygyu— Sanita Jemberga (@jemberga) August 20, 2019
Кабинет министров представляют Байба Бане, Джинета Иннуса, Павел Ребенок и депутат Рижской думы Виестур Зепс.