С этого года начнется перевод обучения в школах на госязык

Эти три модели определяют пропорцию использования государственного языка и языков нацменьшинств. Школы, в соответствии с выдвинутыми в своем плане развития приоритетами, смогут выбрать одну из моделей.

Правительство во вторник, 20 августа, в связи с этим приняло необходимые поправки к правилам о стандарте государственного основного образования, стандартах учебных предметов основного образования и образцах программ основного образования.

Как поясняет Министерство образования и науки, изменения проводятся в связи с постепенным переходом на получение образования на государственном языке. Согласно заявлению министерства, новый порядок уменьшает выбор с пяти до тех моделей, оптимизируя и укрепляя чаще всего успешно применяемую в практике учебных заведений пропорцию.

Новый порядок будет вводится постепенно. В 1-7-х классах он будет введен с 1 сентября этого года, в 8-х классах - с 1 сентября 2020 года, в 9-х классах - с 1 сентября 2021 года.

Первая модель подразумевает, что учащимся, которые получили дошкольное образование на латышском языке, имеют навыки и опыт использования латышского языка, с 1 по 6 класс должно быть обеспечено освоение не менее 80% учебной программы на латышском языке.

Вторая модель подразумевает, что учащимся, которые получили дошкольное образование на языке нацменьшинства, но имеют навыки и опыт использования латышского языка, с 1-го по 6-й класс должно быть обеспечено освоение учебной программы на латышском языке в размере не менее 50% от общего количества учебных часов, а с 7-го по 9-й класс - освоение не менее 80% учебной программы на государственном языке.

В свою очередь третья модель подразумевает, что учащимся, владеющим латышским языком и желающим углубленно изучить этническую культуру, обучаясь предметам, которые не входят в список предметов, формирующих содержание государственных программ основного образования, с 1-го по 6-й класс должно быть обеспечено освоение учебной программы на латышском языке в размере не менее 50% от общего количества учебных часов, а с 7-го по 9-й класс - освоение не менее 80% учебной программы на государственном языке.