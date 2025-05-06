Индия нанесла удары по объектам в Пакистане. Последовал ответ

Всего было атаковано девять объектов.

"Наши действия были целенаправленными, взвешенными и не носили эскалационного характера. Ни один пакистанский военный объект не был атакован. Индия продемонстрировала значительную сдержанность в выборе целей и методов. Эти шаги последовали за варварским терактом в Пахалгаме, в результате которого погибли 25 индийцев и один непальский гражданин", - цитирует AFP заявление военных.

В Министерстве обороны Пакистана подтвердили, что Индия нанесла ракетный удар по объектам на территории страны, сообщает AFP. Об ударе Индии по трем регионам страны сообщило Государственное телевидение Пакистана.

Пакистан закрыл свое воздушное пространство на 48 часов.

Представитель Пакистанских военных заявил, что страна ответит на удар Индии. Вскоре после этого телеканал Samaa TV в своем онлайне сообщил о том, что Пакистан нанес ответный удар.