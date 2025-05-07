Встреча лидеров США и Канады: Трамп снова говорит о 51-м штате, Карни повторяет, что Канада не продается

Когда поступил вопрос о USMCA (торговом соглашении между США, Канадой и Мексикой) и Трамп назвал его хорошим, Карни не упустил возможность обозначить свою позицию. Он заявил, что это соглашение является лишь основой для более широких согласований и некоторые моменты в нем придется изменить. По мнению канадского премьера, Трамп отчасти воспользовался слабыми местами соглашения, проводя свою тарифную политику.

«Мы не ведем много бизнеса с Канадой, это они ведут много бизнеса с нами», — сказал на это Трамп, добавив, что он Канада нуждается в товарах США больше, чем США в канадских товарах.

На вопрос журналиста, может ли премьер-министр Канады сказать что-либо, что заставит Трампа передумать и отменить тарифы для соседней страны, Трамп ответил однозначно: «Нет. Так уж сложилось».

«Дружеская беседа»

На публичной части встречи в Белом доме явно доминировал Дональд Трамп. По словам журналистов, он был слишком многословен и явно напряжен.

Казалось, что Карни лишь изредка вмешивается в разговор, пока Трамп излагает все то, что он собирался произнести на этой встрече.

Трамп в какой-то момент даже упомянул о своей перепалке в Овальном кабинете с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«У нас была еще одна небольшая ссора, но это было совсем другое, это — очень дружеская беседа», — сказал он.