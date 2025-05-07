СМИ: Еврокомиссия предложит новые санкции против "теневого флота" РФ

В отношении четырех россиян Брюссель решил не продлевать действующие ограничения. Также из санкционного списка были исключены три умерших человека. Ранее сообщалось, что Венгрия добивалась исключения из санкционного списка не менее восьми лиц, а компромиссный вариант соглашения, по данным источников DW, предполагал исключение из него четырех лиц.

Сообщается, что Венгрия может заблокировать продление других санкций ЕС, срок действия которых истекает в конце июля. В этом случае будут сняты ограничения с замороженных в Европе российских активов на сумму 210 млрд долларов. Доходы от этих активов обеспечивают, в частности, кредит на 50 млрд долларов, выданный Киеву Евросоюзом и странами "большой семерки" (G7). Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию Financial Times, что в этом случае финансовая нагрузка, связанная с поддержкой Украины, ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.