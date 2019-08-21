"Не опускаем руки!": Владельцы хозяйства "Крастини" все еще борются с последствиями торнадо

Как порталу TVNET рассказал Оскарс Барановскис, до сих пор в "Крастини" каждый день хозяйничали два человека: брат отца Алдис Барановскис (56) и бабушка Вероника Барановска (87). Однако в настоящее время, невозможно долгое время находиться в жилом доме, так как он был серьезно поврежден в результате стихийного бедствия. Несмотря на это семья не опускает руки и усердно восстанавливает хозяйство.

"Приближается зима, и мы много работаем, чтобы жилое помещение было в том состоянии, в котором можно провести самые холодные месяцы", - рассказал Оскарс. При поддержке компании TOODE SIA была установлена кровля крыш сарая и бани. Без крыши остался и амбар. "Стремительно близится зима, и нужно думать, как обеспечить кров скоту", - добавил парень.

В наихудшем состоянии находится хозяйственный сарай, его торнадо снес практически полностью. Оскарс сообщил, что сарай восстановить, скорее всего, не получится, так как на это необходимы большие средства.

По словам Оскара, трудно определить, сколько денег еще необходимо для того, чтобы восстановить хозяйство в полной мере. Потому представитель "Крастини" призывает людей по возможности поддержать восстановление. "К сожалению текущих средств не хватит для полного восстановления", - сказал парень. Также Оскар выразил огромную благодарность всем благотворителям, которые отозвались на просьбу о помощи.

Информация о возможностях помощи в восстановлении хозяйства "Крастини" находится ниже в публикации Оскарса на Facebook.

Согласно сообщению Европейской лаборатории бурь, сила смерча, бушевавшего в волости Берзпилс Балвского края, соответствовала торнадо F2 по Шкале Фудзиты. Это означает, что порывы ветра в вихре достигли скорости 51-70 метров в секунду, - столь сильные смерчи в Латвии явление редкое.

Автор видео: Пользователь Twitter kristians_k

Ранее сообщалось, что 6 июля в волости Берзпилс Балвского края смерч уничтожил три дома. По словам руководителя волостного управления Бируты Богдане, смерч наблюдался около 15 часов и был очень сильным.

"Он шел такой узкой полосой уже со стороны Гулбене и Ругайи, где также есть разрушения", - сказала Богдане.