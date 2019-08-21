Во время пожара в жилом доме в Видземе погибла восьмилетняя девочка

Девочка дома находилась одна, когда в гараже жилого дома вспыхнуло пламя.

Неофициальная информация свидетельствует, что девочка была обнаружена на втором этаже дома. Информация, имеющаяся в распоряжении программы Degpunktā, свидетельствует о том, что отца девочки не было дома, и он не мог помочь в беде ребенку.

Пожар мог быть вызван сваркой или резкой металла, которые проводились в тот же день в гараже под жилым сектором.

Ранее сообщалось, что пожарные получили вызов в 14:38. На месте происшествия было констатировано, что открытым огнем горит двухэтажный жилой дом с гаражом и несколько легковых автомашин, находящихся вблизи здания. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на находящуюся рядом хозяйственную постройку и другие стоявшие рядом автомашины.

Весь дом был в огне, поэтому пожарные не могли зайти внутрь, чтобы осмотреть задние. После двухчасовых работ по тушению пожара распространение огня удалось ограничить, пожар был локализован.

В ходе проведения работ по тушению пожара в доме был найден труп несовершеннолетнего.

После ликвидации пожара было установлено, что горел жилой дом с гаражом площадью 65 квадратных метров, находящееся рядом хозяйственное здание площадью 40 квадратных метров, семь легковых автомашин и квадрицикл.