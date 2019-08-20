Вт, 20.08.2019
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В пожаре в Видземе погиб несовершеннолетний

Огнетушитель

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В понедельник в пожаре в Видземе погиб несовершеннолетний, проинформировала агентство LETA представитель Государственной пожарно-спасательной службы (VUGD) Инта Палкавниеце.

Пожарные получили вызов в 14:38. На месте происшествия было констатировано, что открытым огнем горит двухэтажный жилой дом с гаражом и несколько легковых автомашин, находящихся вблизи здания. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на находящуюся рядом хозяйственную постройку и другие стоявшие рядом автомашины.

Весь дом был в огне, поэтому пожарные не могли зайти внутрь, чтобы осмотреть задние. После двухчасовых работ по тушению пожара распространение огня удалось ограничить, пожар был локализован.

В ходе проведения работ по тушению пожара в доме был найден труп несовершеннолетнего.

После ликвидации пожара было установлено, что горел жилой дом с гаражом площадью 65 квадратных метров, находящееся рядом хозяйственное здание площадью 40 квадратных метров, семь легковых автомашин и квадрицикл.

Выяснением обстоятельств произошедшего займется Госполиция.

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