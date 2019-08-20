В пожаре в Видземе погиб несовершеннолетний

Пожарные получили вызов в 14:38. На месте происшествия было констатировано, что открытым огнем горит двухэтажный жилой дом с гаражом и несколько легковых автомашин, находящихся вблизи здания. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на находящуюся рядом хозяйственную постройку и другие стоявшие рядом автомашины.