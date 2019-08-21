На нескольких улицах Риги будет ограничено движение

С сегодняшнего дня, 21 августа, в связи с обновлением дорожного покрытия и ремонтными работами после аварии газопровода среднего давления будет закрыто движение на улице Слокас, на участке от Слокас 86 до улицы Маза Нометню. Также движение будет ограничено на участке от улицы Коклес до улицы Лиепаяс. Об этом сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.