На нескольких улицах Риги будет ограничено движение

С сегодняшнего дня, 21 августа, в связи с обновлением дорожного покрытия и ремонтными работами после аварии газопровода среднего давления будет закрыто движение на улице Слокас, на участке от Слокас 86 до улицы Маза Нометню. Также движение будет ограничено на участке от улицы Коклес до улицы Лиепаяс. Об этом сообщила представитель Рижской думы Айра Шмелде.
С сегодняшнего дня до 27 августа в связи с обновлением дорожного покрытия будет закрыто движение на ул. Слокас.
Работникам задано обеспечить транспортные средства объездными путями и дорожными знаками, а также обеспечить проезд транспортным средствам жителей к месту жительства или предприятию, расположенных в соответствующих участках улиц.
В связи с ремонтными работами после аварии газопровода среднего давления, с 8.00 21 августа до 17.00 23 августа будет закрыто движение транспортных средств на ул. Маза Нометню, на участке от ул. Коклес до ул. Лиепаяс.
Компании, проводящие работы, также обязаны установить дорожные знаки, организовать пути объезда, обеспечить подъезд жителей и работников компаний, чье место жительства или работы находится на закрытом участке улицы, к домам или месту работы.
При выполнении работы допустимый уровень шума может быть превышен.