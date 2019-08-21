Газета: Трамп планировал платить за Гренландию 600 млн долларов в год

Администрация президента США Дональда Трампа планировала предложить Дании ежегодную выплату в размере 600 млн долларов в обмен на Гренландию, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на анонимные источники.
Также США планировали предоставить Дании значительный одноразовый платеж, чтобы побудить государство передать Гренландию в бессрочное пользование Соединенных Штатов.
Размер этого платежа журналистам выяснить не удалось.
Как сообщалось на минувшей неделе, стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах глава США часто спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время своего посещения Гренландии подчеркнула, что остров не продается, пишет местная газета Sermitsiaq.
"Я очень надеюсь, что это было несерьезно", - добавила она.
Это уже не первый раз, когда Вашингтон заинтересовывается Гренландией. В 1946 году США предложили Дании 100 млн долларов за Гренландию, однако Дания от предложения отказалась.