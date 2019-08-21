Газета: Трамп планировал платить за Гренландию 600 млн долларов в год

Также США планировали предоставить Дании значительный одноразовый платеж, чтобы побудить государство передать Гренландию в бессрочное пользование Соединенных Штатов.

Размер этого платежа журналистам выяснить не удалось.

Как сообщалось на минувшей неделе, стало известно, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии. Как пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, во время встреч, обедов и просто в мимолетных беседах глава США часто спрашивал у своих советников, могут ли США приобрести Гренландию.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен во время своего посещения Гренландии подчеркнула, что остров не продается, пишет местная газета Sermitsiaq.

"Я очень надеюсь, что это было несерьезно", - добавила она.