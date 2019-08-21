Латвия заняла третье место среди стран ЕС по числу жертв ДТП

В прошлом году в ДТП на дорогах Латвии погибли 77 человек на миллион жителей.

Третье место в рейтинге Латвия делит с Хорватией, еще большее число жертв ДТП было зарегистрировано только в Румынии и Болгарии - 96 и 87 смертей на миллион населения соответственно.

В общей сложности в прошлом году на дорогах ЕС жизни лишились более 25 тыс. человек, и страны Восточной Европы занимают ведущие позиции в этой печальной статистике.

В Литве и Эстонии в 2018 году в ДТП погибли соответственно 61 и 51 человек на миллион населения, эти страны занимают 8-е и 13-е место в рейтинге Европейского совета по транспортной безопасности .

В то же время статистические данные показывают, что Латвия и Литва с 2001 года добились больших успехов в снижении числа жертв ДТП. В 2001 году в Литве было зарегистрировано 236 жертв ДТП на миллион населения, а в Латвии - 202 жертвы. За прошедшие 17 лет в Литве число жертв ДТП снизилось почти на 76%, в Латвии - на 73%, а в Эстонии - на 66%.

В целом по ЕС за эти годы число жертв ДТП уменьшилось более чем в два раза, в 2001 году оно составило 55 000 человек.

Самой безопасной страной в области дорожного движения в прошлом году стала Великобритания, где число жертв ДТП составило 28 человек на миллион населения. Далее следуют Ирландия и Дания с 30 жертвами ДТП на миллион населения в каждой стране. А Швеция, которая была признана самой безопасной страной в 2001 году, следует за ними с 32 жертвами ДТП на миллион населения.