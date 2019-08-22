Пожар на Канарских островах стабилизирован, часть жителей вернулась домой

Пламя высотой до 50 метров осложняло борьбу с пожаром, который с субботы бушует на западных склонах вулканического острова, в результате чего пришлось эвакуировать примерно 10 000 жителей из ближайших поселков.

После снижения силы ветра и температуры воздуха пожар начал ослабевать.

"Он стабилизовался. Погода хорошая, с низкими температурами и большей влажностью. Если все пройдет хорошо, то через пару дней он будет взят под контроль", - сказал репортерам руководитель чрезвычайной службы острова Федерико Грильо.

Однако он предупредил, что в ближайшие дни вновь ожидается повышение температуры воздуха и понижение уровня влажности, что может разжечь этот лесной пожар, который стал крупнейшим в Испании в этом году.

"Мы не можем гарантировать, что у пожара нет потенциала возобновиться. Мы не можем снижать нашу бдительность," - сказал Грильо.

Многим из эвакуированных жителей уже во вторник вечером позволили вернуться домой, пока что это сделали примерно 7500 человек.

Причина пожара пока неизвестна, так как спасатели не смогли добраться до района, в котором он начался.