У Майкла Джексона было секретное завещание

Рэймон Бэйн обратилась к СМИ в четверг, утверждая, что Джексон написал завещание в 2006 году, которое, по ее словам, заменит его нынешнее, датированное 2002 годом, если оно будет найдено.

Она утверждает, что в 2006 году Джексон "тщательно описал, как он хотел, чтобы его наследие было распределено и сохранено", добавив, что она не знает, где сейчас документ. .

"Майкл Джексон для всех, кто его знал, был методичным, тщательным и точным", - сказал Бэйн.

"Я хотела бы надеяться и молиться, чтобы воля Майкла Джексона от 6 октября 2006 года была найдена, раскрыта, обнаружена, сброшена с неба", - сказала она.

Бэйн, которая стала бизнес-менеджером Джексона в 2006 году после работы в качестве его представителя, пояснила, что она не знает, где находится завещание.

"Но я имела честь услышать его, посидеть с ним, и я стала свидетелем этого вместе с нотариусом", - сказала она.

"Я знала, что в его голове и в каком направлении он хотел идти. За 10 лет после его смерти ... я не знаю ни стипендии, ни пожертвований, ни кафедры, ни школы, ни вклада ни в один исторически черный колледж и университет, ни в колледж или университет на имя Майкла Джексона", - отметила она.

"Я не знаю ни студии звукозаписи, ни больницы, ни клиники, ни фонда, ни благотворительности. Я не слышал ни о каком подарке или значительном вкладе в какую-либо организацию, даже названную в его честь или выданную на имя Майкла Джексона", - подытожила Бэйл.

Во время смерти Джексона в 2009 году выяснилось, что певец назначил соисполнителей для своего имущества в завещании 2002 года. Двое из этих соисполнителей получили контроль над имуществом.

Отношения между соисполнителями и родственниками Джексона были трудными и были предметом продолжающегося общественного спора после смерти певца. Но в итоге, 40 процентов его состояния отошли его матери Кэтрин, еще 40 процентов получили трое детей певца. Остальные 20 процентов были перечислены на счета благотворительных организаций.