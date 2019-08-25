Сдай ценности в ломбард и закинь деньги в аппарат. Если не отыгрался - повтори!
СТАТЬЮ
Обороты игорного бизнеса в Латвии растут. Но если все знают, какие колоссальные доходы у игорных залов (а значит, какие колоссальные убытки у их посетителей), то почему они продолжают играть? Есть те, кто приходит "закинуть латик в аппаратик" и выпить кофе, а есть и те, которые проигрывают все до последней копейки, а потом берут в долг в надежде отыграться.
Вечер среды. Пустые улицы города, входящего в десятку самых больших городов Латвии. Пустуют парки, парковки торговых центров. Активная жизнь кипит лишь в игровых залах. Парадоксально, но зачастую, чем меньше город, тем больше в таких заведениях клиентов. Не важно, Лиепая, Вентспилс, Елгава это или Резекне.
В одном лишь Даугавпилсе неподалеку от центральной, пешеходной улицы Ригас можно насчитать, как минимум, четыре игровых зала. Laimētavas (которые, пожалуй, логичней называть Zaudētavas), игровые залы или клубы азартных развлечений - названия разные, смысл один и тот же. Всего во втором по величине городе Латвии зарегистрировано 17 таких заведений.
Инфографика: Количество игровых залов в городах Латвии
По иронии судьбы часто рядом с игровыми залами находятся ломбарды.
Кажется, такое стечение обстоятельств буквально диктует тебе: "Сдай ценности, получи деньги и закинь их в аппараты. Если не отыграешься, повтори ещё раз".
Криминальные разборки и потасовки у входа в клондайк, забытые дети на остановке общественного транспорта недалеко от мира мерцающих игровых аппаратов, - новости о подобном то и дело появляются в латвийской новостной сводке.
В нашей стране нет масштабных исследований, которые показывали бы корреляцию между уровнем преступности и количеством игровых залов, однако немного проследить за тенденцией можно на примере некоторых самоуправлений.
Например, согласно статистическим данным Гулбенского участка Госполиции, в 2018 году там были зарегистрированы 65 нарушений общественного порядка в игорных залах. По наблюдениям представителей компетентных структур, открытие очередного игорного зала приводит к увеличению таких эпизодов, и может влиять на увеличения уровня преступности. Похожие аргументы в марте этого года во время общественного обсуждения приводили и противники открытия нового игорного зала в Тукумсе.
В уже упомянутом Даугавпилсе за прошлый год Полиция самоуправления получила 129 вызовов в игорные залы, еще 88 таких вызовов получили в Госполиции. Большинство этих вызовов связаны с драками, а также пьяными нарушителями общественного порядка.
Согласно разным источникам, в Латвии от азартных игр в разной степени зависимы около 79 тысяч человек. У более чем 16 тысяч данная зависимость может проходить в самой тяжелой форме.
Латвийская ассоциация игорного бизнеса, ссылаясь на результаты опроса Центрального статистического управления, установила среднестатистического жителя Латвии, который является клиентом сферы азартных игр.
Среднестатистический "игроман" в Латвии
Приближенный к игровому бизнесу источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал Русскому TVNET, что неправильно считать, что такой "усредненный игроман" является самым частым посетителем игорных залов.
"Есть люди, которые в игорные залы приходят просадить конкретную сумму денег, и независимо от того, выиграли они что-то или нет, они способны покинуть стены увеселительного заведения, как только потратят свой отведенный "лимит". Есть и такие, кто может зависать в игровом зале сутки напролет. Курит, выпивает, закидывает деньги, иногда что-то выигрывает, обналичивает чеки и снова играет.
Есть те, кто приходит "закинуть латик в аппаратик" и выпить кофе, а есть и те, кто проигрывает все до последней копейки и еще в долг берет в надежде отыграться.
Есть люди, которые проигрывают большие деньги, часто среди них - те, кто не имеет постоянного источника дохода", - прокомментировал он.
С похожей классификацией согласны и многие исследователи отрасли. Так, например, российские ученые Караваев, Панов и Замулло разработали классификацию посетителей казино и игорных залов.
Среди них:
- "Тусовщики", которые получают удовольствие от игры как от формы проведения досуга. Посещают от случая к случаю. Игра для них лишь фон, во время игры можно пообщаться с другими людьми. Проигранных денег не жалеют.
- "Пехота" посещает заведения регулярно. Играют на те деньги, которые можно проиграть без ущерба для своего бюджета.
- "Случайные игроки" любят играть, но не могут это делать подолгу. Их привлекает членство в определенной компании, не рискуют своим положениям и не желают подводить семью.
- "Отчаянные игроки" - категория, которая в трудной ситуации (распад семьи, увольнение с работы) пытаются уйти от действительности. К этой категории также относят тех, кто играет, чтобы притупить чувство одиночества и нереализованности.
- "Лудоманы" - посетители игорных залов, которые не осознают своей зависимости. Все их мысли и чувства сконцентрированы вокруг игры, сопряжены с постоянной навязчивой идеей отыграться и разом решить финансовые проблемы. В случае очередного проигрыша предпринимают действия по поиску денег - берут в долг, берут кредиты и т.д.
По данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, доходы от азартных игр за первые шесть месяцев 2019 года составили 146,615 миллионов евро. Большая часть от игровых автоматов - 111,462 миллионов евро. Обороты игорного бизнеса в Латвии растут.
Но если все знают, какие колоссальные доходы у игорных залов (а значит, какие колоссальные убытки у их посетителей), то почему они продолжают играть?
"Тех, кто только играет, процентуально мало. Обычно последовательность такова: я выпил и пошел играть. Тогда это проявляется как физическая, психическая и ментальная болезнь", - говорит терапевт по зависимостям Марис Кирсонс, подтверждая, что зависимых от процесса становится все больше, и это стало серьезной проблемой всего общества.
С 2011 года каждый житель Латвии, признавший себя зависимым от такого вида досуга, мог обратиться в Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми с просьбой внести их личные данные в базу людей, которых запрещено пускать в игорные заведения.
За шесть лет инспекция получила такие просьбы от 1525 человек.
Однако данный запрет на практике не работал - вопреки наличию списка лиц, которые изъявили добровольное желание в игровых залах стать персоной нон грата, у сотрудников не было полномочий не подпускать человека к игровым автоматам. За невыполнение данных формальных обязательств привлечь к ответственности администрацию также не было возможно.
Однако с 1 января 2020 года в Латвии начнет работать новый единый регистр зависимых от азартных игр лиц, которые сами выразили просьбу не пускать их в заведения. На представителей игорного бизнеса будет возложена обязанность не разрешать играть людям, фигурирующим в регистре.
Минимальный срок пребывания в регистре составит 12 месяцев. Доступ к единой базе данных игроманов будет открыт для всех участников отрасли, в том числе работающих онлайн.
Важно знать, что в данный регистр человек, признавший себя зависимым, может занести свои данные исключительно лично. Его родственники и члены семьи это сделать не смогут.
Заявление можно написать:
- лично явившись в Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми,
- в любом игорном зале, написав заявление в свободной форме,
- электронно на сайте Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, используя один из видов электронной идентификации.
Пока в Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми не прогнозируют, какое количество зависимых от игромании может просить добавить их данные в регистр. Возможно, это будет несколько десятков тысяч человек - также как в Литве и Эстонии.