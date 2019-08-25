Сдай ценности в ломбард и закинь деньги в аппарат. Если не отыгрался - повтори!

Обороты игорного бизнеса в Латвии растут. Но если все знают, какие колоссальные доходы у игорных залов (а значит, какие колоссальные убытки у их посетителей), то почему они продолжают играть? Есть те, кто приходит "закинуть латик в аппаратик" и выпить кофе, а есть и те, которые проигрывают все до последней копейки, а потом берут в долг в надежде отыграться.

Вечер среды. Пустые улицы города, входящего в десятку самых больших городов Латвии. Пустуют парки, парковки торговых центров. Активная жизнь кипит лишь в игровых залах. Парадоксально, но зачастую, чем меньше город, тем больше в таких заведениях клиентов. Не важно, Лиепая, Вентспилс, Елгава это или Резекне.

В одном лишь Даугавпилсе неподалеку от центральной, пешеходной улицы Ригас можно насчитать, как минимум, четыре игровых зала. Laimētavas (которые, пожалуй, логичней называть Zaudētavas), игровые залы или клубы азартных развлечений - названия разные, смысл один и тот же. Всего во втором по величине городе Латвии зарегистрировано 17 таких заведений.

Инфографика: Количество игровых залов в городах Латвии

ФОТО: lvportals.lv

По иронии судьбы часто рядом с игровыми залами находятся ломбарды.

Кажется, такое стечение обстоятельств буквально диктует тебе: "Сдай ценности, получи деньги и закинь их в аппараты. Если не отыграешься, повтори ещё раз".

Криминальные разборки и потасовки у входа в клондайк, забытые дети на остановке общественного транспорта недалеко от мира мерцающих игровых аппаратов, - новости о подобном то и дело появляются в латвийской новостной сводке.

В нашей стране нет масштабных исследований, которые показывали бы корреляцию между уровнем преступности и количеством игровых залов, однако немного проследить за тенденцией можно на примере некоторых самоуправлений.

Например, согласно статистическим данным Гулбенского участка Госполиции, в 2018 году там были зарегистрированы 65 нарушений общественного порядка в игорных залах. По наблюдениям представителей компетентных структур, открытие очередного игорного зала приводит к увеличению таких эпизодов, и может влиять на увеличения уровня преступности. Похожие аргументы в марте этого года во время общественного обсуждения приводили и противники открытия нового игорного зала в Тукумсе.

В уже упомянутом Даугавпилсе за прошлый год Полиция самоуправления получила 129 вызовов в игорные залы, еще 88 таких вызовов получили в Госполиции. Большинство этих вызовов связаны с драками, а также пьяными нарушителями общественного порядка.

Согласно разным источникам, в Латвии от азартных игр в разной степени зависимы около 79 тысяч человек. У более чем 16 тысяч данная зависимость может проходить в самой тяжелой форме.

Латвийская ассоциация игорного бизнеса, ссылаясь на результаты опроса Центрального статистического управления, установила среднестатистического жителя Латвии, который является клиентом сферы азартных игр.

Среднестатистический "игроман" в Латвии

ФОТО: LSBA, TVNET

Приближенный к игровому бизнесу источник, пожелавший остаться анонимным, рассказал Русскому TVNET, что неправильно считать, что такой "усредненный игроман" является самым частым посетителем игорных залов.

"Есть люди, которые в игорные залы приходят просадить конкретную сумму денег, и независимо от того, выиграли они что-то или нет, они способны покинуть стены увеселительного заведения, как только потратят свой отведенный "лимит". Есть и такие, кто может зависать в игровом зале сутки напролет. Курит, выпивает, закидывает деньги, иногда что-то выигрывает, обналичивает чеки и снова играет.

Есть те, кто приходит "закинуть латик в аппаратик" и выпить кофе, а есть и те, кто проигрывает все до последней копейки и еще в долг берет в надежде отыграться.

Есть люди, которые проигрывают большие деньги, часто среди них - те, кто не имеет постоянного источника дохода", - прокомментировал он.

С похожей классификацией согласны и многие исследователи отрасли. Так, например, российские ученые Караваев, Панов и Замулло разработали классификацию посетителей казино и игорных залов.

Среди них: "Тусовщики" , которые получают удовольствие от игры как от формы проведения досуга. Посещают от случая к случаю. Игра для них лишь фон, во время игры можно пообщаться с другими людьми. Проигранных денег не жалеют.

, которые получают удовольствие от игры как от формы проведения досуга. Посещают от случая к случаю. Игра для них лишь фон, во время игры можно пообщаться с другими людьми. Проигранных денег не жалеют. "Пехота" посещает заведения регулярно. Играют на те деньги, которые можно проиграть без ущерба для своего бюджета.

посещает заведения регулярно. Играют на те деньги, которые можно проиграть без ущерба для своего бюджета. "Случайные игроки" любят играть, но не могут это делать подолгу. Их привлекает членство в определенной компании, не рискуют своим положениям и не желают подводить семью.

любят играть, но не могут это делать подолгу. Их привлекает членство в определенной компании, не рискуют своим положениям и не желают подводить семью. "Отчаянные игроки" - категория, которая в трудной ситуации (распад семьи, увольнение с работы) пытаются уйти от действительности. К этой категории также относят тех, кто играет, чтобы притупить чувство одиночества и нереализованности.

- категория, которая в трудной ситуации (распад семьи, увольнение с работы) пытаются уйти от действительности. К этой категории также относят тех, кто играет, чтобы притупить чувство одиночества и нереализованности. "Лудоманы" - посетители игорных залов, которые не осознают своей зависимости. Все их мысли и чувства сконцентрированы вокруг игры, сопряжены с постоянной навязчивой идеей отыграться и разом решить финансовые проблемы. В случае очередного проигрыша предпринимают действия по поиску денег - берут в долг, берут кредиты и т.д.

По данным Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, доходы от азартных игр за первые шесть месяцев 2019 года составили 146,615 миллионов евро. Большая часть от игровых автоматов - 111,462 миллионов евро. Обороты игорного бизнеса в Латвии растут.

Но если все знают, какие колоссальные доходы у игорных залов (а значит, какие колоссальные убытки у их посетителей), то почему они продолжают играть?

"Тех, кто только играет, процентуально мало. Обычно последовательность такова: я выпил и пошел играть. Тогда это проявляется как физическая, психическая и ментальная болезнь", - говорит терапевт по зависимостям Марис Кирсонс, подтверждая, что зависимых от процесса становится все больше, и это стало серьезной проблемой всего общества.

С 2011 года каждый житель Латвии, признавший себя зависимым от такого вида досуга, мог обратиться в Инспекцию по надзору за лотереями и азартными играми с просьбой внести их личные данные в базу людей, которых запрещено пускать в игорные заведения.

За шесть лет инспекция получила такие просьбы от 1525 человек.

Однако данный запрет на практике не работал - вопреки наличию списка лиц, которые изъявили добровольное желание в игровых залах стать персоной нон грата, у сотрудников не было полномочий не подпускать человека к игровым автоматам. За невыполнение данных формальных обязательств привлечь к ответственности администрацию также не было возможно.

Однако с 1 января 2020 года в Латвии начнет работать новый единый регистр зависимых от азартных игр лиц, которые сами выразили просьбу не пускать их в заведения. На представителей игорного бизнеса будет возложена обязанность не разрешать играть людям, фигурирующим в регистре.

Минимальный срок пребывания в регистре составит 12 месяцев. Доступ к единой базе данных игроманов будет открыт для всех участников отрасли, в том числе работающих онлайн.

Важно знать, что в данный регистр человек, признавший себя зависимым, может занести свои данные исключительно лично. Его родственники и члены семьи это сделать не смогут.

Заявление можно написать: лично явившись в Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми,

в любом игорном зале, написав заявление в свободной форме,

электронно на сайте Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми, используя один из видов электронной идентификации.