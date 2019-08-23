Пт, 23.08.2019
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Пляжные фото Кардашян со всеми четырьмя детьми на Багамах тронули Сеть
Как мило!

ФОТО: Kim Kardashian twitter

Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян приняла участие в фотосессии на Багамах со всеми своими четырьмя детьми - 6-летней Норт, 3-летним Сейнтом, годовалой Чикаго и Псалмом, родившимся 10 мая 2019 года. Как призналась многодетная мама, сделать хоть один удачный совместный кадр было практически невозможно.

На снимках все семейство Кардашян-Уэст, за исключением его главы - Канье Уэста, запечатлено на пляже - мама и девочки одеты в серебристые купальники, а на мальчиках - серые шортики.

Всего за несколько часов пост Ким только в Instagram набрал более 5 миллионов лайков и множество восторженных комментариев от пользователей Сети со всего мира.

Смотрите, как мило!

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