Пляжные фото Кардашян со всеми четырьмя детьми на Багамах тронули Сеть
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашян приняла участие в фотосессии на Багамах со всеми своими четырьмя детьми - 6-летней Норт, 3-летним Сейнтом, годовалой Чикаго и Псалмом, родившимся 10 мая 2019 года. Как призналась многодетная мама, сделать хоть один удачный совместный кадр было практически невозможно.
На снимках все семейство Кардашян-Уэст, за исключением его главы - Канье Уэста, запечатлено на пляже - мама и девочки одеты в серебристые купальники, а на мальчиках - серые шортики.
Всего за несколько часов пост Ким только в Instagram набрал более 5 миллионов лайков и множество восторженных комментариев от пользователей Сети со всего мира.
Смотрите, как мило!
Bahamas 🇧🇸 Pics Coming Up! I thought taking a pic with three kids was hard OMG this is almost impossible! pic.twitter.com/7WArhC9Gbc— Kim Kardashian West (@KimKardashian) August 21, 2019
My twin ✨ pic.twitter.com/8YyspimmD8— Kim Kardashian West (@KimKardashian) July 25, 2019