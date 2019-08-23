Названы самые чистые и самые грязные пляжи в Латвии

Несколько лет подряд самым чистым признавался пляж в Абрагциемсе, но в этом году он занял только третье место. Улме выразил удивление тем, что третьим самым чистым назван пляж в Ритабулли, хотя в этом месте сравнительно велик риск загрязнения.

По степени загрязненности пляж в Каросте превосходит Даугавгривский.

Среди самых загрязненных пляжей в этом году оказались устье Гауи и приморская площадь, однако эксперт отметил, что на этом пляже изменилась оценочная площадь, поэтому на результаты он смотрит с осторожностью. По его словам, смена оценочной площади может отражать долгосрочные накопления, а не только показатели конкретного периода.

В среднем на каждые 100 метров побережья приходится 211 единиц мусора, то есть на каждый метр пляжа минимально по две единицы мусора. Этот показатель существенно отстает от поставленной правительством в 2016 году цели - 130 единиц мусора на 100 метров побережья.

Результаты оценки пляжей в этом году лучше, чем в прошлом, но по сравнению с периодом до 2016 года ситуация ухудшается, сказал Улме.