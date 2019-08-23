Отель во всем винит мать: очевидец о трагедии с 12-летней девочкой в Турции

Турист рассказал, что к трагическому инциденту привело "отсутствие каких-либо мер безопасности (не говоря уже о спасателе) или правил безопасности у бассейна".

Согласно словам мужчины, руку 12-летней россиянки засосало в насос в бассейне, который закачивал воду на горку, в результате чего ребенок оказался в ловушке под водой.

Поляк также рассказал, что мама ребенка безуспешно звала на помощь. На мольбы женщины не откликнулся никто из сотрудников.

"Вместе с несколькими другими гостями отеля мы пытались вытащить ребенка из воды. На нескольких языках мы призывали службу немедленно отключить насос, потому что сила, с которой устройство всасывало воду, не позволяла руке ребенка выйти из трубы и вытащить её на поверхность. Несмотря на множество звонков, никто не смог найти переключатель", – приводит слова Томаша "Фонтанка".

Мужчина также рассказал, что у насоса отсутствовал аварийный выключатель, и никто из работников даже не бросился в воду, чтобы помочь спасти ребенка. В итоге устройство было отключено только спустя 10 минут, однако даже после этого девочку не удалось сразу поднять со дна.

Как только девочку смогли доставить к берегу, люди, участвовавшие в спасении ребенка, приступили к реанимации. Согласно словам поляка, даже в этот момент никто из персонала не спешил помогать. Через время девочка была доставлена в больницу.

Томаш отдельно подчеркнул, что менеджер отеля не проявил никакого интереса или сочувствия к матери ребенка, и даже более того — указал на ее вину.

"Через несколько часов, находясь в полицейском участке для дачи показаний, мы узнали от управляющего отеля, что вся вина лежит на родителях девочки, потому что они не оказали ей должного ухода. Я хотел бы напомнить вам, что не было никаких признаков того, что бассейн не предназначен для детей. Кроме того, этот насос может легко всасывать взрослого, поскольку всасывающая труба (диаметром около 25 см) не защищена каким-либо образом. Он был расположен рядом с горкой в главном бассейне. Любая решетка на входе в трубу может предотвратить трагедию", – привела слова Томаша "Фонтанка".