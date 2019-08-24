Сб, 24.08.2019
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Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Просто и действенно!

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ФОТО: Pixabay

Все курильщики знают, что их вредная привычка отрицательно влияет на органы дыхания, вызывая различные хронические заболевания. Но, даже зная все это, многие продолжают курить. Приведенная ниже информация - для тех, кто все-таки решил сделать первый шаг в борьбе с опасной зависимостью, пишет российский журнал "Толстый кошелек".

В среднем синдром отмены длится от нескольких дней до недели. Именно это время является наиболее трудным - могут появиться головные боли, мокрый кашель, раздражительность, нарушения сна, депрессии и утомляемость. Но есть и положительные моменты: улучшается работа мозга.

В результате приходят в норму внимание и память. И еще один приятный бонус - вы перестаете тратить деньги, которых и так постоянно не хватает.

При сильном желании затянуться сигаретой попробуйте следовать несложным, но действенным советам. Главное - не отступайте от своей цели бросить курить. 

Отвар овса

Соберите 100 г недозрелых овсяных зерен и залейте их 0,5 л воды. Емкость крепко закупорьте и поставьте в темное холодное место на 2 дня.

Настой надо периодически встряхивать, по прошествии указанного времени - процедить. Пить по две ложки три раза в день между приемами пищи.

Корень аира

Если возникло непреодолимое желание закурить - положите небольшой кусочек корня аира в рот, медленно пожуйте его и проглотите.

Жуйте черемуху

Бросить пагубную привычку помогут и веточки черемухи. Их нужно жевать на протяжении дня. Это растение вызывает стойкое отвращению к табаку, и при мысли о сигаретах появляется тошнота.

Ешьте орешки

Помогают забыть о сигаретах также семечки, леденцы, орешки. Считается, что сыр тоже подавляет тягу к курению.

Еще один действенный прием: съешьте несколько долек или даже целое кислое яблоко перед тем, как пойти на перекур, или после этого.

Сокращайте количество

Сокращайте по одной сигарете в день, в неделю и дайте себе обещание, что бросите, когда дойдете до одной сигареты в день.

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