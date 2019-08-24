Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить

В среднем синдром отмены длится от нескольких дней до недели. Именно это время является наиболее трудным - могут появиться головные боли, мокрый кашель, раздражительность, нарушения сна, депрессии и утомляемость. Но есть и положительные моменты: улучшается работа мозга.

В результате приходят в норму внимание и память. И еще один приятный бонус - вы перестаете тратить деньги, которых и так постоянно не хватает.

При сильном желании затянуться сигаретой попробуйте следовать несложным, но действенным советам. Главное - не отступайте от своей цели бросить курить.

Отвар овса

Соберите 100 г недозрелых овсяных зерен и залейте их 0,5 л воды. Емкость крепко закупорьте и поставьте в темное холодное место на 2 дня.

Настой надо периодически встряхивать, по прошествии указанного времени - процедить. Пить по две ложки три раза в день между приемами пищи.

Корень аира

Если возникло непреодолимое желание закурить - положите небольшой кусочек корня аира в рот, медленно пожуйте его и проглотите.

Жуйте черемуху

Бросить пагубную привычку помогут и веточки черемухи. Их нужно жевать на протяжении дня. Это растение вызывает стойкое отвращению к табаку, и при мысли о сигаретах появляется тошнота.

Ешьте орешки

Помогают забыть о сигаретах также семечки, леденцы, орешки. Считается, что сыр тоже подавляет тягу к курению.

Еще один действенный прием: съешьте несколько долек или даже целое кислое яблоко перед тем, как пойти на перекур, или после этого.

Сокращайте количество