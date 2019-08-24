Пять маленьких лайфхаков для тех, кто бросает курить
Все курильщики знают, что их вредная привычка отрицательно влияет на органы дыхания, вызывая различные хронические заболевания. Но, даже зная все это, многие продолжают курить. Приведенная ниже информация - для тех, кто все-таки решил сделать первый шаг в борьбе с опасной зависимостью, пишет российский журнал "Толстый кошелек".
В среднем синдром отмены длится от нескольких дней до недели. Именно это время является наиболее трудным - могут появиться головные боли, мокрый кашель, раздражительность, нарушения сна, депрессии и утомляемость. Но есть и положительные моменты: улучшается работа мозга.
В результате приходят в норму внимание и память. И еще один приятный бонус - вы перестаете тратить деньги, которых и так постоянно не хватает.
При сильном желании затянуться сигаретой попробуйте следовать несложным, но действенным советам. Главное - не отступайте от своей цели бросить курить.
Отвар овса
Соберите 100 г недозрелых овсяных зерен и залейте их 0,5 л воды. Емкость крепко закупорьте и поставьте в темное холодное место на 2 дня.
Настой надо периодически встряхивать, по прошествии указанного времени - процедить. Пить по две ложки три раза в день между приемами пищи.
Корень аира
Если возникло непреодолимое желание закурить - положите небольшой кусочек корня аира в рот, медленно пожуйте его и проглотите.
Жуйте черемуху
Бросить пагубную привычку помогут и веточки черемухи. Их нужно жевать на протяжении дня. Это растение вызывает стойкое отвращению к табаку, и при мысли о сигаретах появляется тошнота.
Ешьте орешки
Помогают забыть о сигаретах также семечки, леденцы, орешки. Считается, что сыр тоже подавляет тягу к курению.
Еще один действенный прием: съешьте несколько долек или даже целое кислое яблоко перед тем, как пойти на перекур, или после этого.
Сокращайте количество
Сокращайте по одной сигарете в день, в неделю и дайте себе обещание, что бросите, когда дойдете до одной сигареты в день.