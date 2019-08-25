Глава ассоциации о нехватке педагогов: деньги не решат всех проблем

"Нет универсального рецепта, который помог бы привлечь людей в профессию учителя. Для одного стимулом будут деньги, для другого - престиж, для третьего - среда. Однако, если есть возможность позаботиться обо всех трех факторах, это однозначно дало бы эффект", - сказал Калванс.

Он подчеркнул трудности работы учителя - необходимость ежедневно коммуницировать с детьми, их родителями, другими педагогами и постоянно находиться в движении.

По словам Калванса, молодых учителей могут отпугнуть трудности, возникающие из-за внутренней конкуренции педагогов в школах, что до сих пор является частым явлением. Также серьезной проблемой он назвал "превосходство прав родителей", которое часто преувеличивается.

По его словам, родители часто идут на конфликт с педагогами, что усложняет им работу и нередко становится поводом для смены деятельности. Калванс указал, что этот вопрос он планирует обсудить во время встречи ассоциации с президентом Эгилом Левитсом, которая пройдет 30 августа.

Министерство образования и науки сообщило агентству LETA, что проблему недостатка педагогов в стране планируется решить с помощью повышения минимальной зарплаты до 750 евро и создания годичной программы для получения квалификации учителя.