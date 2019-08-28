"Видишь только смерть". Леса Амазонки в огне! Ученые бьют тревогу

Одним из штатов Бразилии, где проблема пожаров в тропических лесах Амазонии является наиболее серьезной, является Рондония. Полет над лесами Рондонии эмоционально сложен, главным образом из-за ощущения огромной и, кажется, бесконечной катастрофы. Глядя на огонь сверху, можно увидеть только дым и пламя, которые превращают почти все в пепел.

"Это не просто лес, который горит. Это похоже на кладбище, потому что все, что вы видите, это смерть", - говорит Розана Вильяра, пресс-секретарь бразильского отдела Greenpeace, которая помогала корреспондентам CNN организовать полет над пострадавшими районами.

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Согласно последним данным Бразильского института космических исследований (INPE), в штате Рондония в этом году зарегистрировано 6436 лесных пожаров. Между тем, Национальное управление космического пространства и аэронавтики США (NASA) заявляет, что Рондония является одним из тех штатов, где плотность районов тропических лесов Амазонки уменьшается быстрее всего.

С начала этого года и до вечера воскресенья (25.08) в Бразилии было зарегистрировано в общей сложности 80 626 пожаров, что на 85% больше, чем в прошлом году.

Президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся широкой критике, был назван лжецом и даже получил предупреждения от лидеров нескольких стран G7 о применении санкций. В пятницу (23.08) он, наконец, согласился привлечь армию в борьбе с огнем в Амазонии.

Ранее он просто уволил руководителя INPE, потому что не согласился со статистикой института, которая подтверждает мрачную ситуацию с пожарами. В то же время в пятницу он продолжал настаивать на том, что для повышения благосостояния населения страны потребуется дальнейшая вырубка лесов в Бразилии.

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Даже с привлечением армии тушение пожаров будет огромной и трудной задачей.

Часто лесные пожары являются результатом вырубки лесов, что способствует созданию новых пастбищ для удовлетворения быстро растущего спроса на говядину в мире. Основным рынком для бразильской говядины в настоящее время является Китай.

Между тем, Болсонару отмечает, что подобные пожары - совершенно нормальное явление для сухого сезона. Однако оппоненты президента, в том числе многие ученые, подчеркивают, что политика правительства Болсонару по содействию обезлесению сделала процесс распространения пожаров быстрее и легче.

Некоторые эксперты опасаются, что вырубка лесов и повреждения от пламени могут привести к тому, что тропические леса Амазонки не смогут выжить. Чем больше вырубается лесов, тем больше уменьшается влажность лесной листвы, и тем суше становится земля. На более сухой земле огонь распространяется больше; больше огня - меньше леса. Это приводит к нисходящей спирали, и теперь вопрос в том, когда ситуация станет необратимой.

Бразилия уже сейчас сталкивается с изменениями в своей экологической системе.

"Тропические леса Амазонки являются очень важной частью системы водоснабжения всей Южной Америки. Если мы вырубим много лесов, это означает, что количество осадков на юге страны уменьшится", - говорит Розана Вильяра.

Галерея: Масштабные пожары в Бразилии

Несколько дней назад космическое агентство NASA опубликовало снимки Земли, полученные с помощью Atmospheric Infrared Sounder (AIRS). На кадрах можно увидеть увеличение количества угарного газа в атмосфере Земли из-за пожаров в лесах Амазонки. Согласно данным устройства, пожары привели к выбросам углерода на 20% выше нормы.

Углерод — серьезный загрязнитель воздуха, который может перемещаться на большие расстояния и находиться в атмосфере около месяца. И хотя AIRS оценила содержание углерода на относительно большой высоте, в NASA отметили, что сильные ветры могут перенести их ниже, где это может повлиять на качество воздуха.