"Видишь только смерть". Леса Амазонки в огне! Ученые бьют тревогу

Дым был настолько густым, что самолету Cessna несколько раз пришлось увеличивать высоту, чтобы выбраться. В некоторых местах дым был таким, что нужно было закрывать все вентиляционные люки, чтобы сделать кабину самолета пригодной для использования. Моментами было настолько плохо, что через окно самолета невозможно было понять, что происходит на земле, рассказывает корреспондент CNN, который на прошлой неделе посетил тропические леса Амазонки в Бразилии, где бушуют страшные пожары.
Одним из штатов Бразилии, где проблема пожаров в тропических лесах Амазонии является наиболее серьезной, является Рондония. Полет над лесами Рондонии эмоционально сложен, главным образом из-за ощущения огромной и, кажется, бесконечной катастрофы. Глядя на огонь сверху, можно увидеть только дым и пламя, которые превращают почти все в пепел.
"Это не просто лес, который горит. Это похоже на кладбище, потому что все, что вы видите, это смерть", - говорит Розана Вильяра, пресс-секретарь бразильского отдела Greenpeace, которая помогала корреспондентам CNN организовать полет над пострадавшими районами.
Согласно последним данным Бразильского института космических исследований (INPE), в штате Рондония в этом году зарегистрировано 6436 лесных пожаров. Между тем, Национальное управление космического пространства и аэронавтики США (NASA) заявляет, что Рондония является одним из тех штатов, где плотность районов тропических лесов Амазонки уменьшается быстрее всего.
С начала этого года и до вечера воскресенья (25.08) в Бразилии было зарегистрировано в общей сложности 80 626 пожаров, что на 85% больше, чем в прошлом году.
Президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся широкой критике, был назван лжецом и даже получил предупреждения от лидеров нескольких стран G7 о применении санкций. В пятницу (23.08) он, наконец, согласился привлечь армию в борьбе с огнем в Амазонии.
Ранее он просто уволил руководителя INPE, потому что не согласился со статистикой института, которая подтверждает мрачную ситуацию с пожарами. В то же время в пятницу он продолжал настаивать на том, что для повышения благосостояния населения страны потребуется дальнейшая вырубка лесов в Бразилии.
Даже с привлечением армии тушение пожаров будет огромной и трудной задачей.
Часто лесные пожары являются результатом вырубки лесов, что способствует созданию новых пастбищ для удовлетворения быстро растущего спроса на говядину в мире. Основным рынком для бразильской говядины в настоящее время является Китай.
Между тем, Болсонару отмечает, что подобные пожары - совершенно нормальное явление для сухого сезона. Однако оппоненты президента, в том числе многие ученые, подчеркивают, что политика правительства Болсонару по содействию обезлесению сделала процесс распространения пожаров быстрее и легче.
Некоторые эксперты опасаются, что вырубка лесов и повреждения от пламени могут привести к тому, что тропические леса Амазонки не смогут выжить. Чем больше вырубается лесов, тем больше уменьшается влажность лесной листвы, и тем суше становится земля. На более сухой земле огонь распространяется больше; больше огня - меньше леса. Это приводит к нисходящей спирали, и теперь вопрос в том, когда ситуация станет необратимой.
Бразилия уже сейчас сталкивается с изменениями в своей экологической системе.
"Тропические леса Амазонки являются очень важной частью системы водоснабжения всей Южной Америки. Если мы вырубим много лесов, это означает, что количество осадков на юге страны уменьшится", - говорит Розана Вильяра.
Галерея: Масштабные пожары в Бразилии
Несколько дней назад космическое агентство NASA опубликовало снимки Земли, полученные с помощью Atmospheric Infrared Sounder (AIRS). На кадрах можно увидеть увеличение количества угарного газа в атмосфере Земли из-за пожаров в лесах Амазонки. Согласно данным устройства, пожары привели к выбросам углерода на 20% выше нормы.
NASA maps carbon monoxide from #AmazonRainforest fires from orbit: https://t.co/xFvWUfDfVm pic.twitter.com/eRrp34QvGm— NASA JPL (@NASAJPL) August 23, 2019
Углерод — серьезный загрязнитель воздуха, который может перемещаться на большие расстояния и находиться в атмосфере около месяца. И хотя AIRS оценила содержание углерода на относительно большой высоте, в NASA отметили, что сильные ветры могут перенести их ниже, где это может повлиять на качество воздуха.
Углерод не имеет ни запаха, ни вкуса, что делает его очень опасным загрязнителем.