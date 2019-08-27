В Межциемсе пьяная троица облила горючей жидкостью и подожгла бездомного

25 августа этого года вскоре после полуночи бездомные 1962 года отправился на поиски еды и вещей в рижском микрорайоне Межциемс. Недалеко от автозаправочной станции его путь пересекся с тремя пьяными молодыми людьми. Согласно информации полиции, один из парней попросил у него сигареты. Получив отрицательный ответ, молодой человек облил мужчину горючей жидкостью, возможно, бензином. После этого второй молодой человек зажег спичку и кинул ее в направлении пострадавшего. Одежда воспламенилась мгновенно, а подростки сбежали.

Пострадавший упал на землю и стал кататься, чтобы сбить пламя. Через какое-то время сделать это ему удалось. Почувствовав сильную боль, он встал и, собравшись с силами, дошел до АЗС, где рассказал охраннику о произошедшем и попросил вызвать скорую помощь.

Прибывшие на место происшествия медики оказали пострадавшему первую помощь. После получения информации прибыла и Госполиция, которая опросила пострадавшего, после чего начались розыскные мероприятия.

В 00:35 полицейские заметили трех подходящих под описание молодых людей, которые прятались в кустах. Стражи порядка задержали их и доставили в участок.

Один из задержанных родился в 2000 году, ранее он был административно наказан за курение. В момент задержания в его выдохе находилось 0,71 промилле алкоголя. Второй молодой человек - 1998 года рождения, он также был пьян - алкометр показал 1,15 промилле. Ранее он был административно наказан за употребление наркотиков и поджигание прошлогодней травы. В свою очередь в выдохе третьего подростка 2002 года рождения было 0,83 промилле алкоголя, и он попадал в поле зрения полиции в связи с тем, что цеплялся за проезжающие поезда.

Начат уголовный процесс по факту попытки убийства. За такое преступление грозит лишение свободы на срок от десяти до 20 лет с конфискацией имущества или без нее.