У ID-карт изменится дизайн

Во вторник, 27 августа, Кабинет министров утвердил правила, предусматривающие, что со 2 сентября Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) начнет выдавать удостоверения личности (ID-карты) нового образца.
Valdība šodien apstiprināja noteikumus, lai no 2. septembra sāktu izsniegt jauna parauga personas apliecības - ID kartes. https://t.co/cvsOjN5GPp— Iekšlietu ministrija (@IeM_gov_lv) August 27, 2019
👍2x garāks derīguma termiņš
👍jauni un inovatīvi drošības elementi
👍neierobežots e-parakstu skaits
👍krāsains kartes turētāja foto pic.twitter.com/99u78KMpOg
У документов нового образца будет двое больше срок годности, новые и инновационные элементы безопасности, неограниченное число электронных подписей а также цветное фот держателя ID-карты.
В них встроено прозрачное окно с изображением лица держателя карты. Планируется, что е-подписи и электронная идентификация в будущем будут работать в бесконтактной среде, что позволить шире использовать возможности мобильных устройств.
Отныне к удостоверениям личности будет добавлена запись имени лица на языке оригинала, а также другие нюансы, что немного изменит визуальный вид удостоверений личности.
Кроме того, будут изменены и некоторые государственные пошлины за выдачу документов, четыре из них снизятся, а две - увеличатся.
Так, для наименее защищенных жителей - детей до 20 лет, пенсионеров и лиц с инвалидностью государственная пошлина снижен с 7,11 до 5 евро.
Увеличен размер пошлины за выдачу удостоверений лицам без облегчений (с 14,23 до 15 евро), а также за выдачу паспорта отдельным группам жителей и определенные виды услуг.