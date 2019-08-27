У ID-карт изменится дизайн

Valdība šodien apstiprināja noteikumus, lai no 2. septembra sāktu izsniegt jauna parauga personas apliecības - ID kartes. https://t.co/cvsOjN5GPp

👍2x garāks derīguma termiņš

👍jauni un inovatīvi drošības elementi

👍neierobežots e-parakstu skaits

👍krāsains kartes turētāja foto pic.twitter.com/99u78KMpOg — Iekšlietu ministrija (@IeM_gov_lv) August 27, 2019

У документов нового образца будет двое больше срок годности, новые и инновационные элементы безопасности, неограниченное число электронных подписей а также цветное фот держателя ID-карты.

В них встроено прозрачное окно с изображением лица держателя карты. Планируется, что е-подписи и электронная идентификация в будущем будут работать в бесконтактной среде, что позволить шире использовать возможности мобильных устройств.

Отныне к удостоверениям личности будет добавлена запись имени лица на языке оригинала, а также другие нюансы, что немного изменит визуальный вид удостоверений личности.

Кроме того, будут изменены и некоторые государственные пошлины за выдачу документов, четыре из них снизятся, а две - увеличатся.

Так, для наименее защищенных жителей - детей до 20 лет, пенсионеров и лиц с инвалидностью государственная пошлина снижен с 7,11 до 5 евро.