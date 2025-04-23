Заявление Зеленского о том, что Украина "де-юре" не признает оккупацию Крыма, "наносит большой ущерб мирным переговорам с Россией, поскольку Крым был потерян много лет назад под эгидой президента Барака Хусейна Обамы и даже не является предметом обсуждения", написал Трамп на своей странице в социальной сети Truth Social.

"Никто не просит Зеленского признать Крым российской территорией, но если он хочет Крым, то почему они не боролись за него одиннадцать лет назад, когда он был передан России без всякого выстрела?", - написал Трамп.

В качестве дополнительного обоснования своего мнения он привел тот факт, что еще до аннексии Крыма там располагались "главные базы российских подводных лодок".

"Именно такие подстрекательские заявления, как у Зеленского, затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться? Ситуация для Украины тяжелая - он [Зеленский] может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну. Я не имею ничего общего с Россией, но имею много общего с желанием спасти, в среднем, пять тысяч российских и украинских солдат в неделю, которые гибнут ни за что", - заявил Трамп.

"Мы очень близки к соглашению", - добавил Трамп, подчеркнув, что у Зеленского "на руках нет карт", и он должен согласиться на предложенные условия.