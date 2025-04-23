В Детской больнице продолжают лечение пять детей с инфекцией E.coli

Неделей ранее, 16 апреля, в больнице лечились шесть детей, в том числе один находился в тяжелом состоянии.

В настоящее время все дети находятся в удовлетворительном состоянии.

Как сообщалось, с начала вспышки до прошлой недели в Детскую больницу поступил 31 ребенок с подтвержденной инфекцией E. coli.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), в настоящее время распространение опасной инфекции пошло на спад, и в последние дни новых случаев заболевания выявлено не было.

Последний новый случай, связанный с ранее зарегистрированной вспышкой, был выявлен 15 апреля.

В целом зарегистрировано более 60 случаев заражения инфекцией, в основном у детей. Случаи заболевания выявлены в различных районах Риги, в Лиепае, Елгавском, Ропажском, Кекавском, Саласпилсском, Адажском, Сигулдском, Цесисском и Южнокурземском краях.

В качестве меры предосторожности Продовольственно-ветеринарная служба (PVD) ранее временно приостановила работу одной из упаковочных линий молокоперерабатывающего предприятия Straupe, так как в анализах нескольких работников предприятия было обнаружено наличие патогенной микрофлоры.

Предприятие поставляло эти продукты в 14 образовательных заведений в то время, когда несколько их воспитанников заболели кишечными инфекциями.

На предприятии была проведена повторная проверка, чтобы убедиться, что предприняты все необходимые меры для безопасности потребителей. По результатам проверки PVD разрешила Straupe возобновить производство.