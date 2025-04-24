Фото Россия нанесла ночной удар по Киеву и Харькову; есть погибшие и раненные

"Киев подвергается комбинированной атаке. В том числе от ударов баллистических ракет с разных направлений. Зафиксированы и новые пуски ракет стратегической авиацией врага", - написал в Telegram-канале глава военной администрации города Тимур Ткаченко.

Спасательная служба Украины заявила, что в результате удара по Киеву погибли девять человек.

"По предварительным данным, погибли девять человек, 63 пострадали, 42 госпитализированы, среди них - шестеро детей", - написала Государственная служба чрезвычайных ситуаций в соцсети Telegram. Продолжают поиски людей под завалами жилых домов.

Спасатели также сообщили, что в гаражах, а также неких административных и нежилых зданиях вспыхнули пожары.

Галерея: Российский удар по Киеву

Харьков также был атакован баллистическими ракетами и длронами.

"Харьков во второй раз за ночь - под атакой крылатых ракет. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть ракета", - написал в Telegram-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

"Были попадания семи крылатых ракет, кроме того, были попадания 12 дронов по производственному предприятию города Харькова, кроме того, возле жилых домов: частных жилых домов и многоэтажных жилых домов", - добавил мэр.

Русская служба BBC сообщает, что помимо Харькова и Киева, российские крылатые ракеты из второй волны ударили по Павлограду в Днепропетровской области.