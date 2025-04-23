Главное за 23 апреля Тысячи украинцев потеряли статус в Латвии, прощание с папой Франциском и ключ к успеху Остапенко

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Самоуправление Даугавпилса улучшило инфраструктуру, снесло некоторые заброшенные здания и обновило автопарк Daugavpils satiksme. Но основные обещания о социальной поддержке жителям так и не выполнило.

За рубежом:

Десятки тысяч людей собрались в среду, чтобы проститься с покойным папой Римско-католической церкви Франциском, гроб с телом которого был помещен в собор Святого Петра, сообщает AFP.

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Судя по утечке из единой медицинской информационно-аналитической системы России, в Украине на стороне России воюют наемники из по меньшей мере 48 стран, включая Латвию, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Важные истории".

​В среду в Лондоне проходят переговоры с участием украинской, американской и европейской делегаций, где обсуждаются предложения США по мирному урегулированию российско-украинской войны. Статус этой встречи был значительно снижен, поскольку на нее не приехал глава Госдепа США Марко Рубио. Тем временем многочисленные западные СМИ рассказывают о деталях американского "мирного плана", который, по данным источников, предполагает признание российского статуса Крыма и "заморозку" нынешней линии фронта.

Еврокомиссия (ЕК) в среду оштрафовала американских технологических гигантов Apple и Meta на общую сумму 700 миллионов евро за нарушение Закона Евросоюза (ЕС) о цифровых рынках, пишет DPA.

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Посетители одного из торговых центров Финляндии стали свидетелями того, что многим напомнило бы популярную видеоигру Grand Theft Auto.

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