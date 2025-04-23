Главное за 23 апреля Тысячи украинцев потеряли статус в Латвии, прощание с папой Франциском и ключ к успеху Остапенко

В среду десятки тысяч людей собрались, чтобы проститься с папой римским Франциском, в Латвии статуса временной защиты лишились 18 600 жителей Украины, а Алена Остапенко, возможно, нашла ключ к своему успеху. Подробнее - в ежедневной подборке RUS TVNET, рассказываем коротко о главном за среду, 23 апреля.
Новости Латвии:
На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за введение двух оплачиваемых выходных для женщин в период менструации. RUS TVNET отправился на улицы столицы, чтобы узнать у жителей и гостей Риги, поддерживают ли они эту инициативу. Ответы смотрите на видео!
Не продлив вид на жительство, в Латвии статуса временной защиты лишились 18 600 жителей Украины, сообщили агентству LETA в Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP).
В последние годы, когда разговор заходил о дорожном движении в латвийской столице, основное внимание уделялось "усмирению" автомобильного потока, безопасности пешеходов и комфорту велосипедистов. Однако Эдвард Ратниекс, вице-мэр Риги и кандидат в мэры от Национального объединения на следующих муниципальных выборах, в своей предвыборной кампании выступил с иным подходом.
Европейский центральный банк (ЕЦБ) оштрафовал банк SEB в странах Балтии на общую сумму 1,24 миллиона евро за нарушение требований внутренней рейтинговой модели, из-за чего не была обеспечена достаточно консервативная оценка параметров кредитного риска, говорится в сообщении ЕЦБ.
Самоуправление Даугавпилса улучшило инфраструктуру, снесло некоторые заброшенные здания и обновило автопарк Daugavpils satiksme. Но основные обещания о социальной поддержке жителям так и не выполнило.
За рубежом:
Десятки тысяч людей собрались в среду, чтобы проститься с покойным папой Римско-католической церкви Франциском, гроб с телом которого был помещен в собор Святого Петра, сообщает AFP.
Судя по утечке из единой медицинской информационно-аналитической системы России, в Украине на стороне России воюют наемники из по меньшей мере 48 стран, включая Латвию, сообщает "Медуза" со ссылкой на "Важные истории".
В среду в Лондоне проходят переговоры с участием украинской, американской и европейской делегаций, где обсуждаются предложения США по мирному урегулированию российско-украинской войны. Статус этой встречи был значительно снижен, поскольку на нее не приехал глава Госдепа США Марко Рубио. Тем временем многочисленные западные СМИ рассказывают о деталях американского "мирного плана", который, по данным источников, предполагает признание российского статуса Крыма и "заморозку" нынешней линии фронта.
Еврокомиссия (ЕК) в среду оштрафовала американских технологических гигантов Apple и Meta на общую сумму 700 миллионов евро за нарушение Закона Евросоюза (ЕС) о цифровых рынках, пишет DPA.
Посетители одного из торговых центров Финляндии стали свидетелями того, что многим напомнило бы популярную видеоигру Grand Theft Auto.
Интересное чтиво:
Недавно в Риге открылось самое большое колесо обозрения в Балтии. Обязательно ли его посещать, чтобы увидеть столицу с высоты? На самом деле в латвийской столице достаточно много мест, откуда открывается прекрасный вид на город.
Алёна Остапенко одержала победу на турнире WTA 500 в одиночном разряде в Штутгарте, заработав не только призовые, но и новый автомобиль. Латвийская теннисистка заслуженно победила в этом турнире, показав великолепный результат. В чем же ключ к успеху? Возможно, спортсменка нашла ответ на этот вопрос - и, возможно, его подтвердит и статистика...
Латвийскому боксеру Рейнису Порозову продлили дисквалификацию до 2036 года, согласно информации, опубликованной Латвийским антидопинговым бюро.
Пока мир скорбит о кончине папы Франциска, ушедшего в мир иной в понедельник, 21 апреля, многие вспоминают его скромность, человечность и спокойствие, с которым он вел Католическую церковь через неспокойные времена. И все же среди многих традиций, которые Франциск переосмыслил или упростил, одна даже сегодня остается спорным символом: красные туфли папы. Почему Франциск не согласился их носить?
В гнезде орланов в Дурбе маленький птенец пытается направить свои какашки прямо в видеокамеру, установленную Латвийским фондом природы (LDF), которая предоставляет жителям возможность наблюдать за тем, что происходит в гнезде. То же самое произошло два года назад.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!