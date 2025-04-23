В Приекульском крае сильно пьяный мотоциклист пытался сбежать от полиции

В воскресенье, 20 апреля, в 21:00 патруль стражей порядка в Приекульской волости на автодороге Р106 (Эзере - Эмбуте - Гробиня) заметил автомобиль Keeway без включенных внешних осветительных приборов, водитель которого управлял транспортным средством без шлема.

Сотрудники Госполиции включили специальные световые и звуковые сигналы и при помощи громкоговорителя приказали водителю остановить мотоцикл на обочине с правой стороны дороги, после чего повторно и многократно призывали остановиться, однако водитель мотоцикла продолжал бегство. Стражи порядка своим транспортным средством заблокировали мотоцикл, выехав перед ним.

Стражи порядка выяснили, что мотоциклом управлял мужчина, у которого нет никаких водительских прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Проверка алкоголя в выдохе показала опьянение 2,76 промилле.

Кроме того, были констатированы и другие нарушения - мотоцикл не был зарегистрирован в установленном законом порядке, он не прошел техосмотр, не было и страховки.

В отношении мужчины начат уголовный процесс за управление автомобилем, находясь под воздействием алкогольных напитков и без прав, а также семь административных процессов.

По всем административным процессам мужчина был оштрафован, и размер штрафа превысил 1400 евро. Кроме того, он лишен прав на пять лет, что означает, что в течение пяти лет он не сможет их получить. Расследование по начатому уголовному процессу продолжается.