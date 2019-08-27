В должности и.о. ректора ЛУ утвержден Страубе

По словам министра образования и науки Илги Шуплинской, Страубе оказался одним из немногих людей, кто не побоялся согласиться на эту должность.

Принимая во внимание то, что ранее на эту должность выдвигался профессор ЛУ Юрис Борзов, назначение Страубе вызвало вопросы. Однако Шуплинска пояснила, что члены коалиции хотели назначить на эту должность "нейтрального человека".

По словам Страубе, его приоритетом и главной обязанностью станет организация новых выборов ректора, а также выполнение текущих должностных обязанностей.

О выдвижении своей кандидатуры на повторных выборах ректора Страубе еще не думал, учитывая то, что он всего несколько дней назад согласился стать и.о. ректора в случае необходимости.

Как сообщалось, после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), потому что, с точки зрения Министерства образования и науки (МОН), в процессе выборов ректора нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".

Поскольку Госканцелярия сомневалась в проекте распоряжения МОН, предусматривавшем неутверждение ректора, правительство на прошлой неделе отложило решение вопроса, чтобы министерство подготовило более мотивированный проект.

В исправленном проекте распоряжения МОН говорится, что в выборах ректора, состоявшихся 24 мая и 6 июня, констатирован ряд серьезных нарушений закона о вузах и закона о конституции ЛУ, в результате правомочность избрания Муйжниекса сомнительна.

С точки зрения МОН, ЛУ не обеспечил открытый и прозрачный процесс избрания ректора. Организовав поспешный, непонятный и непродуманный процесс выборов, ЛУ нанес вред своей репутации в местном и международном масштабе, говорится в проекте распоряжения.

Решение о неутверждении Муйжниекса на должности ректора ЛУ может быть обжаловано в Административном районном суде в течение месяца после его опубликования в официальном издании Latvijas vēstnesis.