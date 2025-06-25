СМИ: Из коммюнике саммита НАТО вычеркнуты критика в адрес РФ и обещание принять Украину в альянс

Согласно исследованной изданием утечке информации, заявление 32 стран НАТО намного короче, чем в прошлом году (чуть более 400 слов по сравнению с более чем 5000 слов в 2024 году), и в нем Россия упоминается всего один раз, а Украина - дважды. Члены альянса "подтверждают свою неизменную суверенную приверженность поддержке Украины, безопасность которой способствует нашей собственной безопасности", - говорится в документе. С этой целью в коммюнике указывается, что страны НАТО "будут включать прямые инвестиции в оборону и оборонную промышленность Украины при расчете оборонных расходов союзников".

В заявлении после прошлогоднего саммита в Вашингтоне НАТО подчеркивало, что причиной нынешней войны стала "российская агрессия", и заявило, что "будущее Украины - это НАТО". На саммите 2023 года в Вильнюсе лидеры альянса заявили, что "Россия несет полную ответственность за свою незаконную, неоправданную и неспровоцированную агрессивную войну против Украины".

The Telegraph отмечает, что нынешнее коммюнике НАТО является кратким и лаконичным, чтобы сосредоточиться на главном вопросе президента Дональда Трампа - расходах на оборону. США настаивают на том, чтобы европейские члены блока увеличили их до 5 процентов от ВВП.

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О России в документе говорится в контексте рисков, о которых альянсу необходимо заботиться, и расходов, связанных с обеспечением защиты союзников. "Сталкиваясь с серьезными угрозами и вызовами безопасности, в частности с долгосрочной угрозой, которую представляет Россия для евроатлантической безопасности, и постоянной угрозой терроризма, - говорится в заявлении, - союзники обязуются ежегодно инвестировать 5% от ВВП в основные потребности обороны, а также расходы, связанные с обороной и безопасностью..."