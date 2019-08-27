ЛУ снова обратился в суд, чтобы оспорить решение Кабмина о неутверждении Муйжниекса

Университет просит суд отменить "противозаконный административный акт", изданный сегодня правительством.

В суде ЛУ представит международное юридическое бюро PwC Legal, которое дало заключение о том, что выборы ректора ЛУ в 2019 году прошли в законном порядке.

Вчера ЛУ уже обращался в Административный районный суд с просьбой обязать Кабинет министров издать благоприятный административный акт, утвердив Индрикиса Муйжниекса в должности ректора ЛУ.

Сам Муйжниекс также планирует обратиться в суд, оспаривая принятое сегодня решение о его неутверждении в должности ректора. Он сообщил агентству ЛЕТА, что планирует обратиться в суд в ближайшее время с просьбой не только отменить изданный административный акт, но и предоставить ему компенсацию. Кроме того, бывший ректор ЛУ рассматривает возможность обращения в Конституционный суд, оспаривая определенное в законе о высших учебных заведениях ограничение на его повторное участие в выборах на должность ректора ЛУ.

По словам Муйжниекса на заседании правительства, информация в публичном пространстве свидетельствует о том, что приказ Министерства образования и науки является скорее политическим документом.

"После моего неутверждения ничего не изменится. Следующий ректор все равно будет избран по существующей системе", - пояснил Муйжниекс.

Он подчеркнул, что игнорирование демократических выборов в результате политического давления является беспрецедентным случаем как для Латвии, так и для других стран Евросоюза. Добавив, что он не понимает, какие подводные камни лежат в основе этого решения, однако уверен в том, что краткосрочный выигрыш будет несоизмерим с долгосрочными потерями для академического сообщества в национальном и международном масштабе.

Как сообщалось ранее, после долгой дискуссии правительство решило не утверждать Индрикиса Муйжниекса в должности ректора Латвийского университета (ЛУ), потому что, с точки зрения Министерства образования и науки (МОН), в процессе выборов ректора нарушен порядок, предусмотренный в законе о высших школах и в законе "О конституции Латвийского университета".

Поскольку Госканцелярия сомневалась в проекте распоряжения МОН, предусматривавшем неутверждение ректора, правительство на прошлой неделе отложило решение вопроса, чтобы министерство подготовило более мотивированный проект.

В исправленном проекте распоряжения МОН говорится, что в выборах ректора, состоявшихся 24 мая и 6 июня, констатирован ряд серьезных нарушений закона о вузах и закона о конституции ЛУ, в результате правомочность избрания Муйжниекса сомнительна.

С точки зрения МОН, ЛУ не обеспечил открытый и прозрачный процесс избрания ректора. Организовав поспешный, непонятный и непродуманный процесс выборов, ЛУ нанес вред своей репутации в местном и международном масштабе, говорится в проекте распоряжения.