Бригады "Скорой" в будущем станут меньше

Стратегия добольничной неотложной медицинской помощи на 2020-2026 годы подразумевает ряд различных изменений, в том числе постепенный переход на бригады, состоящие из двух человек, сегодня рассказала журналистам директор Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) Лиене Ципуле.
По ее словам, тенденции рынка труда и демографическая ситуация в стране заставляют СНМП заниматься планированием дальнейшего будущего. Пока конкретного срока для перехода на бригады, состоящие из двух человек, не определено, но Ципуле заявила, что он должен произойти в течение ближайших пяти или шести лет.
Она добавила, что СНМП по возможности сохранит бригады из трех человек, в том числе для выездов на сложные вызовы. Однако Ципуле признала, что служба готова и к таким ситуациям, когда укомплектовать бригаду из трех человек возможности не будет.
Она подчеркнула, что на данный момент в СНМП не хватает 587 медиков, и еще 200 человек в ближайшее время уйдут на пенсию. По словам Ципуле, невозможно обеспечить привлечение такого большого количества медицинского персонала, даже если в Латвию приедут работники из-за рубежа. Поэтому важно сейчас произвести изменения, чтобы подготовиться к нехватке человеческих ресурсов.
Новая стратегия СНМП предлагает ряд решений, целью которых является более быстрое прибытие медиков на место вызова бригады, улучшение доступности бригад и качества предоставляемой помощи.