Ср, 28.08.2019
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ЧП в Стокгольме: мужчины в масках убили 18-летнюю девушку

Шведские криминалисты.

ФОТО: TT NEWS AGENCY / REUTERS / Scanpix

В результате произошедшей вчера ночью стрельбы в стокгольмском районе Рокста была убита 18-летняя девушка. Об этом сообщает Rus.Postimees

В центр тревоги сообщили о стрельбе в 1:30. Согласно информации Aftonbladet, в одну из квартир было произведено минимум два выстрела. Проживающая неподалеку женщина рассказала Expressen, что слышала три выстрела.

В результате стрельбы была тяжело ранена находившаяся в квартире 18-летняя девушка, которая скончалась в больнице. По данным Expressen, ее расстреляли из автомата.

Expressen сообщает, что, скорее всего, погибшая не была целью преступников. Вероятно, они планировали застрелить проживавшего в той же квартире мужчину, которого подозревают в нескольких преступлениях. В числе прочего ранее он был признан виновным в грабежах, применении физической силы и наркопреступлениях.

По данным Aftonbladet, полиция разыскивает двух человек, которые были в масках и скрылись с места происшествия на темном автомобиле. "Машина уехала очень быстро. Я слышал минимум десять выстрелов", - рассказал изданию еще один очевидец.

Шведская полиция еще не подтвердила эту информацию официально. На опубликованных Aftonbladet фотографиях видно, что злоумышленники стреляли в квартиру с улицы. Две пули прошли сквозь оконную раму, а третья застряла в стене дома.

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