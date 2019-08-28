На пляжах Рижского залива начали появляться медузы. Что нужно знать отдыхающим

Совсем недавно на некоторых пляжах появились медузы розоватого оттенка, большое количество этих морских существ плавает прямо у берега. Как сообщается, медузы уже были замечены на пляжах в Вецаки и Лиласте. Журналисты портала Riga.lv пообщались со специалистом Рижского зоопарка, который рассказал, откуда появились эти медузы, и как долго мы будем наблюдать это удивительное природное явление.
Почему медуз прибивает к берегу?
Вид круглых и прозрачных медуз, который встречается в Балтиском море называется Aurelia aurita или Ушастая медуза. Этот вид плохо плавает, они могут только подниматься и погружаться, зависая неподвижно. Во второй половине лета , а также ранней осенью, особенно в августе-сентябре их можно обнаружить на побережье Рижского залива. Жизненный цикл этих обитателей морских пучин составляет всего один год, и только один раз в жизни они размножаются, после чего – погибают. Как пишет издание, именно полуживых или погибших медуз выкидывает на побережье. В появлении этих медуз на пляже нет ничего необычного.
Однако есть вид медуз, который встретить на пляже можно, но редко. Волосистую цианею иногда можно найти в районе Папе.
Можно ли от медузы получить ожог?
Как пишет Riga.lv Аурелия ядовита, однако ее яд для людей безопасен. Как отмечается, было зарегистрировано несколько случаев довольно сильных ожогов от Ушастой медузы в Мексиканском заливе у восточного побережья Америки и Англии. Люди, которые отдыхали на Черном море, говорят, что медузы также жалятся, но ожег был слабее крапивного. Балтийская медуза никак не может прокусить кожу человека. Взяв это существо в руку, человек обычно не чувствует укуса. Однако не стоит забывать, что есть люди с чувствительной кожей – например, дети. У таких людей кожа может покраснеть и чесаться.
Присутствие медуз – признак чистоты воды?
Как выяснилось, это расхожее мнение не соответствует правде. Известно лишь, что медузы обитают только в соленой воде.
Можно ли плавать в водоеме, где водятся медузы?
Можно, но еще раз напоминают - если кожа чувствительная, то можно получить ожоги от прикосновения медуз. Бегать босиком там, где очень много медуз, тоже можно, но есть вероятность, что ноги потом будут чесаться.
Интересное о медузах
Портал также рассказал, что медузы аурелии – разнополые существа. Их различить очень просто: на теле самцов располагаются молочно-белые семенники, четко заметные и имеющие вид полуколец, у особей женского рода имеются фиолетовые и красные яичники, которые видны через колокол.