Ср, 28.08.2019
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"Это лимфома": у премьера Литвы нашли рак

Саулюс Сквярнялис

ФОТО: EPA/Scanpix

В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии,но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре. 

"Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия", – сказал литовский премьер журналистам в правительстве.

"Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – добавил он.

Сквярнилис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев". 

"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – заявил политик.

Один из руководителей страны подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление. 

"Надеюсь и я", – сказал Сквярнялис.

Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября. 

Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

Литовский премьер указал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции.  

"Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости", – заявил Сквярнялис.

"Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности", – добавил он.

На этой неделе литовский премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник. 

Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.

"Я могу быть хорошим примером – проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно", – заявил Сквярнялис.

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