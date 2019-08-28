"Это лимфома": у премьера Литвы нашли рак

В среду литовский премьер Саулюс Сквярнялис сообщил, что у него обнаружена лимфома – гематологический рак лимфатической системы первой стадии,но он надеется выздороветь после лечения в сентябре и октябре.
"Это лимфома, первая стадия, она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия", – сказал литовский премьер журналистам в правительстве.
"Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", – добавил он.
Сквярнилис отметил, что проблемы в лимфатической системе были обнаружены после проверки здоровья в мае этого года, после президентских выборов, в которых премьер участвовал как кандидат правящих "аграриев".
"К сожалению, только во время хирургической операции стало возможным установить диагноз", – заявил политик.
Один из руководителей страны подтвердил, что в сентябре и октябре циклы лечения должны завершиться, после чего врачи надеются на полное выздоровление.
"Надеюсь и я", – сказал Сквярнялис.
Президент Литвы Гитанас Науседа предоставил Сквярнялису возможность при необходимости отсутствовать на работе до 4 октября.
Согласно декрету главы государства, премьера в этот период будет замещать министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.
Литовский премьер указал, что ощущает себя трудоспособным, однако придется не быть на работе в связи с медицинскими процедурами, после которых Сквярнялису рекомендовано не находиться вблизи людей в связи с опасностью инфекции.
"Это единственное препятствие, которое может осложнить определенное общение, все прочее: заседания проходят, проходят встречи, запланированы иностранные гости", – заявил Сквярнялис.
"Пока я точно могу сказать, что ничего не чувствую, чтобы что-то изменилось в трудоспособности", – добавил он.
На этой неделе литовский премьер отсутствовал на работе в понедельник и вторник.
Он также сообщил, что ежегодно лимфома выявляется у нескольких тысяч жителей Литвы, и призвал людей проверять здоровье.
"Я могу быть хорошим примером – проверяйтесь, хотя и чувствуете себя хорошо. Я всегда чувствовал себя прекрасно, и сейчас чувствую прекрасно, и перед операцией чувствовал себя прекрасно", – заявил Сквярнялис.