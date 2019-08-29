Мошенничество с КОЗ: предприятие нанесло ущерб в размере двух миллионов евро

Управление по борьбе с организованной преступностью получило заявление о незаконный действиях предприятия с КОЗ в середине июля 2018 года. По факту полученной информации была начата проверка, а после нее - и уголовный процесс по факту мошенничества в больших объемах.

В ходе уголовного процесса были проведены различные процессуальные действия,в том числе обыски, в ходе которых были получены доказательства мошенничества с самопотреблением электроэнергии, начиная с марта 2013 года. Выяснилось, что преступные деяния совершались в интересах юридического лица - предприятие преступным путем получило в свою собственность денежные средства на сумму не менее двух миллионов евро, нанеся таким образом ущерб государству.

Подозреваемым по уголовному процессу признано одно лицо - член правления предприятия, которому грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.

Кроме того, суд примет решение о принудительном методе воздействия на предприятие. К предприятию можно применить ликвидацию, ограничение прав, конфискацию имущества и денежное взыскание.

19 августа следствие было закончено и передано для начала уголовного преследования прокуратуре суда Земгальского округа.