Мошенничество с КОЗ: предприятие нанесло ущерб в размере двух миллионов евро

Госполиция завершила расследование уголовного процесса о возможных незаконных действиях предприятия с Компонентом обязательной закупки (КОЗ) на протяжении нескольких лет, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере минимум двух миллионов евро, сообщает агентство LETA.
Управление по борьбе с организованной преступностью получило заявление о незаконный действиях предприятия с КОЗ в середине июля 2018 года. По факту полученной информации была начата проверка, а после нее - и уголовный процесс по факту мошенничества в больших объемах.
В ходе уголовного процесса были проведены различные процессуальные действия,в том числе обыски, в ходе которых были получены доказательства мошенничества с самопотреблением электроэнергии, начиная с марта 2013 года. Выяснилось, что преступные деяния совершались в интересах юридического лица - предприятие преступным путем получило в свою собственность денежные средства на сумму не менее двух миллионов евро, нанеся таким образом ущерб государству.
Подозреваемым по уголовному процессу признано одно лицо - член правления предприятия, которому грозит лишение свободы на срок от двух до десяти лет.
Кроме того, суд примет решение о принудительном методе воздействия на предприятие. К предприятию можно применить ликвидацию, ограничение прав, конфискацию имущества и денежное взыскание.
19 августа следствие было закончено и передано для начала уголовного преследования прокуратуре суда Земгальского округа.
Ранее полиция передала прокуратуре и другие уголовные дела о мошенничестве с КОЗ.