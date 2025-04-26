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Видео Водитель BMW совершил опасный маневр и спровоцировал аварию

Фото статьи
Фото: Ivars Soikāns/LETA

На улице Териню, в рижском микрорайоне Биерини, произошло столкновение двух автомобилей. Как сообщили водители, аварию спровоцировал третий автомобиль, который напугал их опасным маневром обгона, сообщает программа Degpunktā.

Три автомобиля двигались по улице Териню в сторону центра Риги. Водитель такси, ехавший впереди, хотел повернуть налево, но именно в этот момент последний из трех автомобилей - BMW - начал выполнять маневр обгона. Водитель автомобиля марки Volkswagen, испугавшись опасного маневра, врезался в такси.

По словам водителя Volkswagen, BMW подъехал слишком близко, и он не успел вовремя затормозить. Водитель BMW уехал с места происшествия, не обратив внимания на аварию.

Полиция, прибывшая на место происшествия, опросила водителей и приняла от них показания. Слова участников ДТП о третьем водителе будут проверяться в ходе расследования.

"Водители говорили, что был третий автомобиль, предположительно BMW. В настоящее время выясняются обстоятельства дела. В ходе расследования все будет установлено", - сообщили в Государственной полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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