Видео Водитель BMW совершил опасный маневр и спровоцировал аварию

Три автомобиля двигались по улице Териню в сторону центра Риги. Водитель такси, ехавший впереди, хотел повернуть налево, но именно в этот момент последний из трех автомобилей - BMW - начал выполнять маневр обгона. Водитель автомобиля марки Volkswagen, испугавшись опасного маневра, врезался в такси.

По словам водителя Volkswagen, BMW подъехал слишком близко, и он не успел вовремя затормозить. Водитель BMW уехал с места происшествия, не обратив внимания на аварию.

Полиция, прибывшая на место происшествия, опросила водителей и приняла от них показания. Слова участников ДТП о третьем водителе будут проверяться в ходе расследования.

"Водители говорили, что был третий автомобиль, предположительно BMW. В настоящее время выясняются обстоятельства дела. В ходе расследования все будет установлено", - сообщили в Государственной полиции.

Видео: Сюжет программы Degpunktā